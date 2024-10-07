https://1prime.ru/20241007/lira-852026168.html

Побила все рекорды. В США вспомнили про уникальную советскую подлодку

Побила все рекорды. В США вспомнили про уникальную советскую подлодку - 07.10.2024, ПРАЙМ

Побила все рекорды. В США вспомнили про уникальную советскую подлодку

В годы холодной войны СССР построил несколько титановых подводных лодок класса "Лира" — они были быстрыми, скрытными и маневренными, превосходя американские... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T11:09+0300

2024-10-07T11:09+0300

2024-10-07T11:09+0300

вооружения

атомная подводная лодка

ссср

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В годы холодной войны СССР построил несколько титановых подводных лодок класса "Лира" — они были быстрыми, скрытными и маневренными, превосходя американские субмарины, пишет The National Interest.Титан обладает высокой прочностью, малым весом и коррозионной стойкостью. Он также выдерживает большее давление и позволяет изготовленной из нее лодке погружаться на глубину до 670 метров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВместе с тем, изготовление корпуса из титана требует высокой точности сварки. Малейшая ошибка может сделать титан хрупким и менее прочным.В годы холодной войны СССР и США тратили значительные ресурсы на разработку вооружений. Обе страны стремились превзойти друг друга в различных областях, но США не последовали примеру СССР в строительстве титановых подлодок.Лодка, построенная по проекту 705 "Лира", вошла в состав советского флота в 1971 году. Она стала одной из быстрейших подводных лодок в истории. Отличительной ее чертой был корпус из титана. К лодкам этого проекта предъявлялись такие требования, как высокая скорость, низкая заметность, способность уклоняться от противолодочного оружия, а также минимальное водоизмещение и малый экипаж.Первоначальный прототип оказался непрактичным, и конструкция была доработана. Новый корпус был на 800 тонн тяжелее, но сохранил новаторское применение титана. "Лира" достигла скорости 41 узел и стала самой тихой подлодкой в российском флоте.Силовая установка "Лиры" представляла собой реактор со свинцово-висмутовым охлаждением и замедлителем на основе бериллия. Этот реактор был энергоэффективнее, безопаснее и легче, чем с водяным охлаждением.Со своей стороны, США оценили преимущества титанового корпуса "Лиры", но решили не строить собственные титановые подлодки, поскольку титан редок, дорог и трудно поддается формовке, а малейшая ошибка сварщиков могла быть фатальной. При этом создание собственной цепочки поставок титана оказалось бы слишком сложным и дорогим.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240702/manevry-849653802.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атомная подводная лодка, ссср