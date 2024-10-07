https://1prime.ru/20241007/minoborony-852024986.html
В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России
В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России - 07.10.2024, ПРАЙМ
В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России
Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:20+0300
2024-10-07T10:20+0300
2024-10-07T10:20+0300
спецоперация на украине
россия
украина
озхо
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/82/842558285_0:0:3607:2029_1920x0_80_0_0_aeb8d907398f942c10310c0b13ba254d.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал-лейтенант отметил, что украинские власти могут обвинить Россию в применении отравляющих веществ на линии фронта. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" этого представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта. В то же время, как подчеркнул Кириллов, материалы Украины являются явно сфабрикованными. Позднее эти "доказательства" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. Также Кириллов уточнил, что украинские материалы будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН.
https://1prime.ru/20240827/minoborony-851141617.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/82/842558285_398:0:3103:2029_1920x0_80_0_0_553726240fbc8d5310ad60b17f728361.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, озхо
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ОЗХО
В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России
МО: Киев готовит провокации с отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Генерал-лейтенант отметил, что украинские власти могут обвинить Россию в применении отравляющих веществ на линии фронта. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" этого представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта.
В то же время, как подчеркнул Кириллов, материалы Украины являются явно сфабрикованными. Позднее эти "доказательства" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Также Кириллов уточнил, что украинские материалы будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН.
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов