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В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России - 07.10.2024, ПРАЙМ
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В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России
В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России - 07.10.2024, ПРАЙМ
В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России
Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:20+0300
2024-10-07T10:20+0300
спецоперация на украине
россия
украина
озхо
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал-лейтенант отметил, что украинские власти могут обвинить Россию в применении отравляющих веществ на линии фронта. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" этого представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта. В то же время, как подчеркнул Кириллов, материалы Украины являются явно сфабрикованными. Позднее эти "доказательства" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. Также Кириллов уточнил, что украинские материалы будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН.
https://1prime.ru/20240827/minoborony-851141617.html
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россия, украина, озхо
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ОЗХО
10:20 07.10.2024
 
В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России

МО: Киев готовит провокации с отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Генерал-лейтенант отметил, что украинские власти могут обвинить Россию в применении отравляющих веществ на линии фронта. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" этого представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта.
В то же время, как подчеркнул Кириллов, материалы Украины являются явно сфабрикованными. Позднее эти "доказательства" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Также Кириллов уточнил, что украинские материалы будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН.
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
27 августа, 09:34
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАОЗХО
 
 
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