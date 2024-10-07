https://1prime.ru/20241007/minoborony-852024986.html

В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России

В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России - 07.10.2024, ПРАЙМ

В МО заявили о подготовки Киевом провокации с химвеществами против России

Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной,... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T10:20+0300

2024-10-07T10:20+0300

2024-10-07T10:20+0300

спецоперация на украине

россия

украина

озхо

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал-лейтенант отметил, что украинские власти могут обвинить Россию в применении отравляющих веществ на линии фронта. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" этого представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта. В то же время, как подчеркнул Кириллов, материалы Украины являются явно сфабрикованными. Позднее эти "доказательства" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. Также Кириллов уточнил, что украинские материалы будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН.

https://1prime.ru/20240827/minoborony-851141617.html

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россия, украина, озхо