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Цены на нефть продолжают расти - 07.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цены на нефть продолжают расти
Цены на нефть продолжают расти - 07.10.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть продолжают расти
Цены на нефть растут на напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании развития истории с финансовым стимулированием в Китае, свидетельствуют данные торгов и... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T18:14+0300
2024-10-07T18:14+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть растут на напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании развития истории с финансовым стимулированием в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.44 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,18%, до 79,75 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,33%, до 76,14 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,5%, но днём вышла в рост более чем на 2%. А за прошлую неделю нефть Brent подорожала на 8,5%, WTI – на 9,1% на опасениях по поводу перспектив поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Нефть покупают в основном на импульсе, поскольку основное внимание уделяется событиям на Ближнем Востоке, а также завтрашней пресс-конференции в Китае с участием ведущих специалистов по экономическому планированию", - заявил агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). Китай - крупный потребитель нефти, поэтому инвесторы следят за экономикой страны. "Все внимание вновь приковано к Ближнему Востоку, особенно к тому, ждать ли военный ответ со стороны Израиля после ракетной атаки Ирана на прошлой неделе", - добавил главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen). Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
18:14 07.10.2024
 
Цены на нефть продолжают расти

Данные торгов: цены на нефть продолжают расти более чем на 2%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть растут на напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании развития истории с финансовым стимулированием в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.44 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,18%, до 79,75 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,33%, до 76,14 доллара.
Утром нефть дешевела в пределах 0,5%, но днём вышла в рост более чем на 2%. А за прошлую неделю нефть Brent подорожала на 8,5%, WTI – на 9,1% на опасениях по поводу перспектив поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Нефть покупают в основном на импульсе, поскольку основное внимание уделяется событиям на Ближнем Востоке, а также завтрашней пресс-конференции в Китае с участием ведущих специалистов по экономическому планированию", - заявил агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). Китай - крупный потребитель нефти, поэтому инвесторы следят за экономикой страны.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Средняя цена нефти Urals в сентябре снизилась на 23,6 процента
4 октября, 16:47
"Все внимание вновь приковано к Ближнему Востоку, особенно к тому, ждать ли военный ответ со стороны Израиля после ракетной атаки Ирана на прошлой неделе", - добавил главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen).
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.
 
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