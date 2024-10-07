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Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти - 07.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть растут на напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании развития истории с финансовым стимулированием в Китае, свидетельствуют данные торгов и... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T18:14+0300

2024-10-07T18:14+0300

2024-10-07T18:14+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть растут на напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании развития истории с финансовым стимулированием в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.44 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,18%, до 79,75 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,33%, до 76,14 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,5%, но днём вышла в рост более чем на 2%. А за прошлую неделю нефть Brent подорожала на 8,5%, WTI – на 9,1% на опасениях по поводу перспектив поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Нефть покупают в основном на импульсе, поскольку основное внимание уделяется событиям на Ближнем Востоке, а также завтрашней пресс-конференции в Китае с участием ведущих специалистов по экономическому планированию", - заявил агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). Китай - крупный потребитель нефти, поэтому инвесторы следят за экономикой страны. "Все внимание вновь приковано к Ближнему Востоку, особенно к тому, ждать ли военный ответ со стороны Израиля после ракетной атаки Ирана на прошлой неделе", - добавил главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen). Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.

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нефть, цены