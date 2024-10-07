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Эксперты прогнозируют скорое снижение цен на нефть - 07.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241007/neft-852040629.html
Эксперты прогнозируют скорое снижение цен на нефть
Эксперты прогнозируют скорое снижение цен на нефть - 07.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют скорое снижение цен на нефть
Фундаментально на мировом рынке нефти преобладает тенденция к снижению цен, сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке сможет удерживать геополитическую премию в... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T22:56+0300
2024-10-07T22:56+0300
экономика
нефть
цены
экспертное мнение
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Фундаментально на мировом рынке нефти преобладает тенденция к снижению цен, сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке сможет удерживать геополитическую премию в котировках максимум 1-1,5 месяца, прокомментировал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "В целом, фундаментально на рынке преобладает тенденция к снижению цен. Сдержать ее за счет так называемой геополитической премии можно, такое в современной истории бывало не раз, но в данном случае маловероятно, что этот сдерживающий эффект продержится больше месяца-полутора", - сказал эксперт. Вечером понедельника мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца августа превысила 81 доллар. "Пока все это выглядит как надувание ценового пузыря на основе излишне эмоциональной и потому не вполне критичной оценки геополитических рисков. Насколько еще удастся этот пузырь накачать, зависит от информационных поводов, то есть, прежде всего, от ближайших шагов Израиля и Ирана. Я бы не исключал кратковременного роста цен до 85 долларов за баррель Brent, а при сильной эскалации и выше", - добавил эксперт. При этом, отметил он, любой "пузырь" рано или поздно схлопывается, и этот, по его мнению, будет особенно недолговечным. Во-первых, потому что и Иран, и США явно не хотят "ввязываться в большую региональную войну, и перерастание текущего кризиса во что-то принципиально худшее". Во-вторых, любое снижение предложения нефти со стороны Ирана, например, из-за израильских ударов по его нефтяной инфраструктуре, можно будет оперативно компенсировать увеличением добычи в других странах ОПЕК+. В-третьих, по оценкам Белогорьева, рост цен связан не только с ближневосточным кризисом, но отчасти и со страхом краткосрочных перебоев добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Милтон. А еще один фактор, толкавший в сентябре цены вверх, - резкое снижение добычи в Ливии, - почти перестал работать: было достигнуто политическое урегулирование, и с 3 октября добыча стала восстанавливаться и уже превысила 1 миллион баррелей в сутки, в августе она опускалась до 0,45 миллиона при обычном уровне в 1,2 миллиона.
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нефть, цены, экспертное мнение
Экономика, Нефть, цены, экспертное мнение
22:56 07.10.2024
 
Эксперты прогнозируют скорое снижение цен на нефть

Эксперт: геополитические факторы удержат высокие цены на нефть 1-1,5 месяца

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в регионах России
Продажа дизельного топлива в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Фундаментально на мировом рынке нефти преобладает тенденция к снижению цен, сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке сможет удерживать геополитическую премию в котировках максимум 1-1,5 месяца, прокомментировал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"В целом, фундаментально на рынке преобладает тенденция к снижению цен. Сдержать ее за счет так называемой геополитической премии можно, такое в современной истории бывало не раз, но в данном случае маловероятно, что этот сдерживающий эффект продержится больше месяца-полутора", - сказал эксперт.
Вечером понедельника мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца августа превысила 81 доллар.
"Пока все это выглядит как надувание ценового пузыря на основе излишне эмоциональной и потому не вполне критичной оценки геополитических рисков. Насколько еще удастся этот пузырь накачать, зависит от информационных поводов, то есть, прежде всего, от ближайших шагов Израиля и Ирана. Я бы не исключал кратковременного роста цен до 85 долларов за баррель Brent, а при сильной эскалации и выше", - добавил эксперт.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
Цена Brent впервые с 27 августа превысила $81
Вчера, 21:47
При этом, отметил он, любой "пузырь" рано или поздно схлопывается, и этот, по его мнению, будет особенно недолговечным. Во-первых, потому что и Иран, и США явно не хотят "ввязываться в большую региональную войну, и перерастание текущего кризиса во что-то принципиально худшее". Во-вторых, любое снижение предложения нефти со стороны Ирана, например, из-за израильских ударов по его нефтяной инфраструктуре, можно будет оперативно компенсировать увеличением добычи в других странах ОПЕК+.
В-третьих, по оценкам Белогорьева, рост цен связан не только с ближневосточным кризисом, но отчасти и со страхом краткосрочных перебоев добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Милтон. А еще один фактор, толкавший в сентябре цены вверх, - резкое снижение добычи в Ливии, - почти перестал работать: было достигнуто политическое урегулирование, и с 3 октября добыча стала восстанавливаться и уже превысила 1 миллион баррелей в сутки, в августе она опускалась до 0,45 миллиона при обычном уровне в 1,2 миллиона.
 
ЭкономикаНефтьценыэкспертное мнение
 
 
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