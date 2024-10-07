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Названы сроки эксперимента с проверкой ОСАГО по камерам - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Названы сроки эксперимента с проверкой ОСАГО по камерам
Названы сроки эксперимента с проверкой ОСАГО по камерам - 07.10.2024, ПРАЙМ
Названы сроки эксперимента с проверкой ОСАГО по камерам
Проверку наличия у водителей полисов ОСАГО по камерам дорожного движения начнут в РФ с марта будущего года, эксперимент продолжится год, а водителей-нарушителей | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T05:21+0300
2024-10-07T05:21+0300
авто
осаго
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Проверку наличия у водителей полисов ОСАГО по камерам дорожного движения начнут в РФ с марта будущего года, эксперимент продолжится год, а водителей-нарушителей штрафовать пока не будут, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением такой инициативы. "Наличие ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года. Автомобилистам без обязательного полиса будут приходить предупреждения через сайт "Госуслуги". Этот эксперимент проведут на протяжении 12 месяцев", - сообщается в публикации.Соответствующее решение, согласно публикации, принято на совещании у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова.Издание уточняет, что эту информацию ей подтвердил источник, знакомый с таким обсуждением. Также сообщатся, что вопрос предложили проработать банк России, Минцифры и МВД РФ. В пресс-службе Минцифры рассказали, что сейчас нет нормативных документов, позволяющих провести подобный эксперимент. В свою очередь источник издания утверждает, что такие документы планируется подготовить уже к 1 ноября.
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авто, осаго
Авто, ОСАГО
05:21 07.10.2024
 
Названы сроки эксперимента с проверкой ОСАГО по камерам

"Известия": эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам начнут в России в марте

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Проверку наличия у водителей полисов ОСАГО по камерам дорожного движения начнут в РФ с марта будущего года, эксперимент продолжится год, а водителей-нарушителей штрафовать пока не будут, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением такой инициативы.
"Наличие ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года. Автомобилистам без обязательного полиса будут приходить предупреждения через сайт "Госуслуги". Этот эксперимент проведут на протяжении 12 месяцев", - сообщается в публикации.
Соответствующее решение, согласно публикации, принято на совещании у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
Минфин обсудит с другими странами ЕАЭС расширение действия полиса ОСАГО
24 сентября, 16:02
Издание уточняет, что эту информацию ей подтвердил источник, знакомый с таким обсуждением.
Также сообщатся, что вопрос предложили проработать банк России, Минцифры и МВД РФ.
В пресс-службе Минцифры рассказали, что сейчас нет нормативных документов, позволяющих провести подобный эксперимент. В свою очередь источник издания утверждает, что такие документы планируется подготовить уже к 1 ноября.
 
АвтоОСАГО
 
 
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