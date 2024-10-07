https://1prime.ru/20241007/osago-852021332.html

Названы сроки эксперимента с проверкой ОСАГО по камерам

Названы сроки эксперимента с проверкой ОСАГО по камерам - 07.10.2024, ПРАЙМ

Названы сроки эксперимента с проверкой ОСАГО по камерам

Проверку наличия у водителей полисов ОСАГО по камерам дорожного движения начнут в РФ с марта будущего года, эксперимент продолжится год, а водителей-нарушителей | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T05:21+0300

2024-10-07T05:21+0300

2024-10-07T05:21+0300

авто

осаго

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Проверку наличия у водителей полисов ОСАГО по камерам дорожного движения начнут в РФ с марта будущего года, эксперимент продолжится год, а водителей-нарушителей штрафовать пока не будут, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением такой инициативы. "Наличие ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года. Автомобилистам без обязательного полиса будут приходить предупреждения через сайт "Госуслуги". Этот эксперимент проведут на протяжении 12 месяцев", - сообщается в публикации.Соответствующее решение, согласно публикации, принято на совещании у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова.Издание уточняет, что эту информацию ей подтвердил источник, знакомый с таким обсуждением. Также сообщатся, что вопрос предложили проработать банк России, Минцифры и МВД РФ. В пресс-службе Минцифры рассказали, что сейчас нет нормативных документов, позволяющих провести подобный эксперимент. В свою очередь источник издания утверждает, что такие документы планируется подготовить уже к 1 ноября.

https://1prime.ru/20240924/tsb-851747090.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, осаго