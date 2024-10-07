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В США раскрыли достоинства и недостатки самолетов F-22 Raptor

В США раскрыли достоинства и недостатки самолетов F-22 Raptor - 07.10.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли достоинства и недостатки самолетов F-22 Raptor

США надеются, что F-22 Raptor смогут сдержать военную мощь России и Китая, пишет американское издание The National Interest. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T09:25+0300

2024-10-07T09:25+0300

2024-10-07T09:25+0300

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. США надеются, что F-22 Raptor смогут сдержать военную мощь России и Китая, пишет американское издание The National Interest.Самолет-невидимка разрабатывался в годы холодной войны, но программа его выпуска была отменена в 2008 году. В 2017 году министр обороны США Эштон Картер заявил о возобновлении соперничества великих держав.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия и Китай модернизируют свои вооруженные силы, создавая современные истребители и системы противовоздушной обороны. F-22 Raptor является единственным самолетом, способным бороться с современными средствами ПВО.F-22 обладает уникальными характеристиками, такими как скорость, малозаметность и маневренность. F-22 обычно уничтожает противника с большого расстояния. Самолет редко терпит поражения в имитации боевых условий. Противник может одержать верх только при большом численном превосходстве.Считается также, что летчики могут допускать ошибки, но самолет компенсирует их.F-22 получил программное обеспечение Block 3.2A/Update 5 и ракету AIM-9X Sidewinder. Новое оружие существенно повышает боевые возможности самолета. Ракеты AIM-9X и AIM-120D AMRAAM совместимы с "Раптором".К недостаткам F-22 относят то, что ему не хватает нашлемного дисплея, что снижает его боевые качества в ближнем бою. В то же время летчики считают, что дисплей не так уж необходим, так как F-22 имеет превосходство в бою.Поскольку F-22 является в ВВС США истребителем пятого поколения для завоевания превосходства в воздухе, командование этого вида вооруженных сил должно быть заинтересовано в постоянном наращивании боевых возможностей, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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оружие, сша