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На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте
На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте - 07.10.2024, ПРАЙМ
На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте
Западные государства встают перед тяжелым выбором из-за успехов российской армии на линии фронта и отказа от разрешения украинского вопроса на условиях Киева... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:13+0300
2024-10-07T09:13+0300
2024-10-07T09:21+0300
спецоперация на украине
россия
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всу
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Западные государства встают перед тяжелым выбором из-за успехов российской армии на линии фронта и отказа от разрешения украинского вопроса на условиях Киева. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этом случае (если Россия не будет вести мирные переговоры — ред.) что нам делать на Западе. Мы бы блефовали в зависимости от нашего выбора", — заявил эксперт. Меркурис уточнил, что Запад вынужден выбирать между эскалацией конфликта, которая может достигнуть фазы ядерной войны, и капитуляцией перед российской стороной, которая активно продвигается вперед на фронте. Аналитик резюмировал, что вся система НАТО со статьей 5 будет просто фиктивной бумажкой.Российский президент Владимир Путин назвал мирные переговоры с Украиной невозможными после попытки ВСУ прорваться на российскую территорию через Курскую область.
https://1prime.ru/20241006/nato-852018655.html
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте
Меркурис: успехи России на поле боя ставят Запад перед непростым выбором
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ.
Западные государства встают перед тяжелым выбором из-за успехов российской армии на линии фронта и отказа от разрешения украинского вопроса на условиях Киева. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"В этом случае (если Россия не будет вести мирные переговоры — ред.) что нам делать на Западе. Мы бы блефовали в зависимости от нашего выбора", — заявил эксперт.
Меркурис уточнил, что Запад вынужден выбирать между эскалацией конфликта, которая может достигнуть фазы ядерной войны, и капитуляцией перед российской стороной, которая активно продвигается вперед на фронте.
Аналитик резюмировал, что вся система НАТО со статьей 5 будет просто фиктивной бумажкой.
Российский президент Владимир Путин назвал мирные переговоры с Украиной невозможными после попытки ВСУ прорваться на российскую территорию через Курскую область.
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