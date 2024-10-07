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На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте - 07.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте
На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте - 07.10.2024, ПРАЙМ
На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте
Западные государства встают перед тяжелым выбором из-за успехов российской армии на линии фронта и отказа от разрешения украинского вопроса на условиях Киева... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:13+0300
2024-10-07T09:21+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Западные государства встают перед тяжелым выбором из-за успехов российской армии на линии фронта и отказа от разрешения украинского вопроса на условиях Киева. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этом случае (если Россия не будет вести мирные переговоры — ред.) что нам делать на Западе. Мы бы блефовали в зависимости от нашего выбора", — заявил эксперт. Меркурис уточнил, что Запад вынужден выбирать между эскалацией конфликта, которая может достигнуть фазы ядерной войны, и капитуляцией перед российской стороной, которая активно продвигается вперед на фронте. Аналитик резюмировал, что вся система НАТО со статьей 5 будет просто фиктивной бумажкой.Российский президент Владимир Путин назвал мирные переговоры с Украиной невозможными после попытки ВСУ прорваться на российскую территорию через Курскую область.
https://1prime.ru/20241006/nato-852018655.html
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:13 07.10.2024 (обновлено: 09:21 07.10.2024)
 
На Западе столкнулись со сложным выбором из-за успехов России на фронте

Меркурис: успехи России на поле боя ставят Запад перед непростым выбором

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Западные государства встают перед тяжелым выбором из-за успехов российской армии на линии фронта и отказа от разрешения украинского вопроса на условиях Киева. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"В этом случае (если Россия не будет вести мирные переговоры — ред.) что нам делать на Западе. Мы бы блефовали в зависимости от нашего выбора", — заявил эксперт.
Меркурис уточнил, что Запад вынужден выбирать между эскалацией конфликта, которая может достигнуть фазы ядерной войны, и капитуляцией перед российской стороной, которая активно продвигается вперед на фронте.
Аналитик резюмировал, что вся система НАТО со статьей 5 будет просто фиктивной бумажкой.
Российский президент Владимир Путин назвал мирные переговоры с Украиной невозможными после попытки ВСУ прорваться на российскую территорию через Курскую область.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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