https://1prime.ru/20241007/svo-852038262.html

"Оба варианта возможны". В США готовят украинцев к худшему

"Оба варианта возможны". В США готовят украинцев к худшему - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Оба варианта возможны". В США готовят украинцев к худшему

Баланс сил в украинском конфликте решительно и бесповоротно на стороне России, поэтому вопрос сегодня состоит лишь в том, что выберут ВС РФ - постепенное... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T18:35+0300

2024-10-07T18:35+0300

2024-10-07T18:57+0300

спецоперация на украине

сво

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Баланс сил в украинском конфликте решительно и бесповоротно на стороне России, поэтому вопрос сегодня состоит лишь в том, что выберут ВС РФ - постепенное уничтожение или стремительный прорыв. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.По его убеждению, расклад сил на земле "решительно и бесповоротно на стороне России", а "для Украины пути к победе нет". "Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути", — сказал Дэвис.Вопрос, по его мнению, заключается лишь в том, какой именно путь выберет Российская Федерация - постепенное уничтожение остатков ВСУ либо или стремительный прорыв."Оба варианта возможны, - считает Дэвис. - <…> Но независимо, какой курс они (ВС РФ - прим. ред.) выберут, они выиграют", — подытожил Дэвис.

https://1prime.ru/20241007/vsu-852035157.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, всу, вс рф