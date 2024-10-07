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"Оба варианта возможны". В США готовят украинцев к худшему - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Оба варианта возможны". В США готовят украинцев к худшему
"Оба варианта возможны". В США готовят украинцев к худшему - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Оба варианта возможны". В США готовят украинцев к худшему
Баланс сил в украинском конфликте решительно и бесповоротно на стороне России, поэтому вопрос сегодня состоит лишь в том, что выберут ВС РФ - постепенное... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T18:35+0300
2024-10-07T18:57+0300
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Баланс сил в украинском конфликте решительно и бесповоротно на стороне России, поэтому вопрос сегодня состоит лишь в том, что выберут ВС РФ - постепенное уничтожение или стремительный прорыв. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.По его убеждению, расклад сил на земле "решительно и бесповоротно на стороне России", а "для Украины пути к победе нет". "Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути", — сказал Дэвис.Вопрос, по его мнению, заключается лишь в том, какой именно путь выберет Российская Федерация - постепенное уничтожение остатков ВСУ либо или стремительный прорыв."Оба варианта возможны, - считает Дэвис. - &lt;…&gt; Но независимо, какой курс они (ВС РФ - прим. ред.) выберут, они выиграют", — подытожил Дэвис.
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Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, ВС РФ
18:35 07.10.2024 (обновлено: 18:57 07.10.2024)
 
"Оба варианта возможны". В США готовят украинцев к худшему

Дэвис: Вооруженные силы Украины не смогут удержать фронт в его нынешних границах

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Баланс сил в украинском конфликте решительно и бесповоротно на стороне России, поэтому вопрос сегодня состоит лишь в том, что выберут ВС РФ - постепенное уничтожение или стремительный прорыв. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
По его убеждению, расклад сил на земле "решительно и бесповоротно на стороне России", а "для Украины пути к победе нет".
"Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути", — сказал Дэвис.
Вопрос, по его мнению, заключается лишь в том, какой именно путь выберет Российская Федерация - постепенное уничтожение остатков ВСУ либо или стремительный прорыв.
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"Оба варианта возможны, - считает Дэвис. - <…> Но независимо, какой курс они (ВС РФ - прим. ред.) выберут, они выиграют", — подытожил Дэвис.
 
Спецоперация на УкраинеСВОВСУВС РФ
 
 
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