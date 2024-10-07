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"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ
"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ
Солдаты ВСУ осознают, что обречены на поражение. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T21:20+0300
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спецоперация на украине
всу
вс рф
экспертное мнение
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Солдаты ВСУ осознают, что обречены на поражение. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.По словам эксперта, его "сразу же поразило", что солдаты ВСУ, рассказывая о положении на фронтах, "все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению".Украинские солдаты уже понимают, что происходит, и их главная проблема состоит в том, что российские войска значительно сильнее, отметил Меркурис."Украина просто слишком слаба", - констатировал он. Со стороны военнослужащих ВСУ "есть неохотное признание того, что армия России стала намного лучше", подытожил британский эксперт.
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всу, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, экспертное мнение
21:20 07.10.2024
 
"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ

Меркурис: солдаты ВСУ признают, что Украина движется к полному поражению

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Солдаты ВСУ осознают, что обречены на поражение. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
По словам эксперта, его "сразу же поразило", что солдаты ВСУ, рассказывая о положении на фронтах, "все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению".
Украинские солдаты уже понимают, что происходит, и их главная проблема состоит в том, что российские войска значительно сильнее, отметил Меркурис.
"Украина просто слишком слаба", - констатировал он.
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16:10
Со стороны военнослужащих ВСУ "есть неохотное признание того, что армия России стала намного лучше", подытожил британский эксперт.
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФэкспертное мнение
 
 
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