https://1prime.ru/20241007/svo-852039698.html

"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ

"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ

Солдаты ВСУ осознают, что обречены на поражение. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T21:20+0300

2024-10-07T21:20+0300

2024-10-07T21:20+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

экспертное мнение

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Солдаты ВСУ осознают, что обречены на поражение. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.По словам эксперта, его "сразу же поразило", что солдаты ВСУ, рассказывая о положении на фронтах, "все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению".Украинские солдаты уже понимают, что происходит, и их главная проблема состоит в том, что российские войска значительно сильнее, отметил Меркурис."Украина просто слишком слаба", - констатировал он. Со стороны военнослужащих ВСУ "есть неохотное признание того, что армия России стала намного лучше", подытожил британский эксперт.

https://1prime.ru/20241007/vsu-852035157.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс рф, экспертное мнение