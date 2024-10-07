https://1prime.ru/20241007/territorii-852040478.html

Financial Times: в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий

Financial Times: в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий - 07.10.2024, ПРАЙМ

Financial Times: в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий

Киевские чиновники обсуждают возможность сдачи части украинской территории Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации издания Financial Times. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T22:21+0300

2024-10-07T22:21+0300

2024-10-07T22:22+0300

спецоперация на украине

украина

территории

сдача

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Киевские чиновники обсуждают возможность сдачи части украинской территории Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации издания Financial Times.По данным газеты, чиновники в Киеве считают, что Вооруженным силам Украины не хватит личного состава, огневой мощи и помощи Запада для возвращения всей территории, оказавшейся по контролем Российской Федерации. При этом авторы статьи утверждают, что в кулуарах рассматривается сделка, согласно которой Россия "сохранит фактический контроль примерно над пятой частью территории Украины".В обмен Украина надеется получить гарантии безопасности. Вместе с тем авторы предполагают, что может быть поднят и вопрос о членстве Украины в НАТО.

https://1prime.ru/20241007/svo-852039698.html

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украина, территории, сдача