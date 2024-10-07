https://1prime.ru/20241007/vsu-852035157.html

"Подняли мятеж". Раскрыто, что произошло в рядах ВСУ после взятия Угледара

"Подняли мятеж". Раскрыто, что произошло в рядах ВСУ после взятия Угледара - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Подняли мятеж". Раскрыто, что произошло в рядах ВСУ после взятия Угледара

Бойцы Вооруженных сил Украины устроили бунт после освобождения российскими военными Угледара, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T16:10+0300

2024-10-07T16:10+0300

2024-10-07T16:10+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины устроили бунт после освобождения российскими военными Угледара, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сегодня поступило сообщение, что бойцы еще одной бригады фактически подняли мятеж: они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаев", — заметил эксперт.Меркурис также добавил, что солдаты жалуются на отсутствие необходимого снаряжения и недостаточную подготовку, что препятствует им воевать. Масштабы катастрофы в Угледаре вызвали недоумение в рядах ВСУ, по этой причине большое количество украинских войск, отправленных для подкрепления 72-й бригады, просто отказывается ехать, заключил он.Ранее Министерство обороны России сообщило, что 3 октября Угледар был освобожден, и теперь российские войска могут наступать на Великую Новоселку и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.

https://1prime.ru/20241006/ukraina-852018773.html

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