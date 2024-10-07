https://1prime.ru/20241007/vsu-852036157.html

"Оборона рушится". На Западе раскрыли отчаянный план Киева

"Оборона рушится". На Западе раскрыли отчаянный план Киева - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Оборона рушится". На Западе раскрыли отчаянный план Киева

Киевский режим отправляет новобранцев на фронт без достаточной подготовки, что приводит к увеличению числа дезертиров и сдавшихся в плен. Таким мнением в беседе | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T16:57+0300

2024-10-07T16:57+0300

2024-10-07T16:57+0300

спецоперация на украине

всу

россия

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киевский режим отправляет новобранцев на фронт без достаточной подготовки, что приводит к увеличению числа дезертиров и сдавшихся в плен. Таким мнением в беседе с изданием Parlamentní listy поделился аналитик Доминик Тихачек."Вся оборонительная линия ВСУ рушится. Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт, они не проходят достаточной подготовки и не хотят складывать головы", — отметил он в беседе с изданием.В конце сентября украинское издание "Страна.ua" сообщило о массовом дезертирстве в украинских войсках во второй половине этого года. Ранее Юрист Украинского центра поддержки ветеранов и их семей Роман Лихачев сообщил о более ста тысячах случаев самовольного оставления частей с 2022 года.

https://1prime.ru/20241007/vsu-852035157.html

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всу, россия