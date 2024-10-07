https://1prime.ru/20241007/vsu-852036157.html
"Оборона рушится". На Западе раскрыли отчаянный план Киева
"Оборона рушится". На Западе раскрыли отчаянный план Киева - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Оборона рушится". На Западе раскрыли отчаянный план Киева
Киевский режим отправляет новобранцев на фронт без достаточной подготовки, что приводит к увеличению числа дезертиров и сдавшихся в плен. Таким мнением в беседе | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:57+0300
2024-10-07T16:57+0300
2024-10-07T16:57+0300
спецоперация на украине
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киевский режим отправляет новобранцев на фронт без достаточной подготовки, что приводит к увеличению числа дезертиров и сдавшихся в плен. Таким мнением в беседе с изданием Parlamentní listy поделился аналитик Доминик Тихачек."Вся оборонительная линия ВСУ рушится. Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт, они не проходят достаточной подготовки и не хотят складывать головы", — отметил он в беседе с изданием.В конце сентября украинское издание "Страна.ua" сообщило о массовом дезертирстве в украинских войсках во второй половине этого года. Ранее Юрист Украинского центра поддержки ветеранов и их семей Роман Лихачев сообщил о более ста тысячах случаев самовольного оставления частей с 2022 года.
https://1prime.ru/20241007/vsu-852035157.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ
"Оборона рушится". На Западе раскрыли отчаянный план Киева
Тихачек: ускоренная мобилизация Киева привела только к росту дезертирства в ВСУ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
Киевский режим отправляет новобранцев на фронт без достаточной подготовки, что приводит к увеличению числа дезертиров и сдавшихся в плен. Таким мнением в беседе с изданием Parlamentní listy поделился
аналитик Доминик Тихачек.
"Вся оборонительная линия ВСУ рушится. Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт, они не проходят достаточной подготовки и не хотят складывать головы", — отметил он в беседе с изданием.
В конце сентября украинское издание "Страна.ua" сообщило о массовом дезертирстве в украинских войсках во второй половине этого года. Ранее Юрист Украинского центра поддержки ветеранов и их семей Роман Лихачев сообщил о более ста тысячах случаев самовольного оставления частей с 2022 года.
"Подняли мятеж". Раскрыто, что произошло в рядах ВСУ после взятия Угледара