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Юань открыл торги 7 октября ростом
Юань открыл торги 7 октября ростом - 07.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 7 октября ростом
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:05+0300
2024-10-07T10:05+0300
2024-10-07T10:13+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск повышается на 5 копеек, до 13,5 рубля.
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россия, юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги 7 октября ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 13,5 рубля
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск повышается на 5 копеек, до 13,5 рубля.