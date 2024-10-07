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Юань открыл торги 7 октября ростом

Юань открыл торги 7 октября ростом - 07.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 7 октября ростом

Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск повышается на 5 копеек, до 13,5 рубля.

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россия, юань, мосбиржа