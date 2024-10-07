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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 8 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 8 октября - 07.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 8 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,1 копейки, до 13,5537 рубля, курс доллара - на 1,19 рубля, до 96,0649 рубля, курс... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T17:14+0300
2024-10-07T17:14+0300
2024-10-07T17:21+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
курс
юань
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,1 копейки, до 13,5537 рубля, курс доллара - на 1,19 рубля, до 96,0649 рубля, курс евро - на 56,45 копейки, до 105,3069 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курс, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, КУРС, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 8 октября
ЦБ: курс юаня на 8 октября - 13,55 руб, доллара - 96,06 руб, евро - 105,3 руб
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,1 копейки, до 13,5537 рубля, курс доллара - на 1,19 рубля, до 96,0649 рубля, курс евро - на 56,45 копейки, до 105,3069 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.