https://1prime.ru/20241007/yuan-852038821.html
Юань на Мосбирже завершил торги ростом
Юань на Мосбирже завершил торги ростом - 07.10.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги ростом
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню. Китайская валюта подорожала до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T19:17+0300
2024-10-07T19:17+0300
2024-10-07T19:18+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню. Китайская валюта подорожала до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 6 копеек, до 13,51 рубля.
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мосбиржа, юань
Китайский юань, Мосбиржа, юань
Юань на Мосбирже завершил торги ростом
Юань на Мосбирже завершил торги понедельника ростом до 13,51 рубля
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню. Китайская валюта подорожала до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 6 копеек, до 13,51 рубля.
Рубль в начале недели обновил минимум за год против юаня на Мосбирже