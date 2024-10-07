https://1prime.ru/20241007/zelenskiy-852040758.html
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы" - 07.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"
Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что намерен доработать и обнародовать "план победы". | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T22:57+0300
2024-10-07T22:57+0300
2024-10-07T22:58+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
победа
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что намерен доработать и обнародовать "план победы".Глава киевского режима пояснил, что его команде предстоит еще изучить "все позиции партнеров" и реальные возможности Украины, после чего будет "усилен наш план победы".При этом он пообещал сделать публичной "стратегию дальнейших действий" Украины, отметив, что "перспектива должна быть понятна для каждого" в стране.Вместе с тем Зеленский заявил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, работающей над военными и военно-политическими деталями плана.
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владимир зеленский, план, победа
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, победа
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"
Зеленский пообещал доработать "план победы" и опубликовать его
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что намерен доработать и обнародовать "план победы".
Глава киевского режима пояснил, что его команде предстоит еще изучить "все позиции партнеров" и реальные возможности Украины, после чего будет "усилен наш план победы".
При этом он пообещал сделать публичной "стратегию дальнейших действий" Украины, отметив, что "перспектива должна быть понятна для каждого" в стране.
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Вместе с тем Зеленский заявил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, работающей над военными и военно-политическими деталями плана.