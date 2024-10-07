https://1prime.ru/20241007/zelenskiy-852040758.html

Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"

Зеленский сделал новое заявление о "плане победы" - 07.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"

Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что намерен доработать и обнародовать "план победы". | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T22:57+0300

2024-10-07T22:57+0300

2024-10-07T22:58+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

победа

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что намерен доработать и обнародовать "план победы".Глава киевского режима пояснил, что его команде предстоит еще изучить "все позиции партнеров" и реальные возможности Украины, после чего будет "усилен наш план победы".При этом он пообещал сделать публичной "стратегию дальнейших действий" Украины, отметив, что "перспектива должна быть понятна для каждого" в стране.Вместе с тем Зеленский заявил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, работающей над военными и военно-политическими деталями плана.

https://1prime.ru/20241006/svo-852020205.html

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владимир зеленский, план, победа