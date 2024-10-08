https://1prime.ru/20241008/avto-851960193.html

Между двух огней: чем заменят ввоз иномарок из Китая

Между двух огней: чем заменят ввоз иномарок из Китая - 08.10.2024, ПРАЙМ

Между двух огней: чем заменят ввоз иномарок из Китая

Увеличение объема ввоза европейских марок из Китая в Россию, зафиксированное статистикой, связано не с пошлинами, а с европейскими санкциями. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T08:00+0300

2024-10-08T08:00+0300

2024-10-08T08:00+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Увеличение объема ввоза европейских марок из Китая в Россию, зафиксированное статистикой, связано не с пошлинами, а с европейскими санкциями.В соответствии со статьёй 3k Регламента Совета No 833/2014 от 31 июля 2014 года (в текущей редакции) "Об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине" (да, это те самые европейские пакеты санкций): "Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары, которые могут способствовать, в частности, укреплению российского промышленного потенциала, независимо от того, произведены они в Союзе или нет, как указано в Приложении XXIII, любому физическому или юридическому лицу, организации или учреждению в России или для использования в России." Приложение XXII включает в себя практически все товары товарной позиции 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (далее – автомобили).Текст регламента 833/2014 недвусмысленно указывает, что запрет распространяется как на автомобили, происходящие из ЕС, так и из любой другой страны мира. Поэтому россиянину купить автомобиль, например, в Германии у дилера вряд ли получится, а если и получится, то вывезти напрямую в Россию не удастся. В сегодняшних условиях нужно проводить многоходовую логистическую операцию, чтобы ввезти в Россию из Германии, какой-нибудь автомобиль. Скорее всего, логистика будет неподъёмной, поэтому смысла нет. При таких условиях проще купить автомобиль европейского бренда в Китае и ввезти его в Россию. Китайские товарищи менее тщательно смотрят на европейские санкции, чем, например, немецкие.А ввозные пошлины здесь не при чем. Их размер не зависит от их страны происхождения, для европейских, японских, корейских, китайских и прочих авто они одинаковые.Но нас, потребителей, интересует не размер пошлины, НДС и акциза, а та сумма денег, что нам придётся заплатить при ввозе. И вот здесь кое-что произошло. 13 сентября 2024 года правительство России приняло постановление № 1255 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Постановление вступило в силу 1 октября 2024 г. Оно не только увеличило размер утилизационного сбора, но и изменило правила его взимания. Да, для физических лиц, ввозящих автомобиль для собственных нужд утилизационный сбор в 2024 году практически не изменился. Однако теперь для того, чтобы получить право на уплату утилизационного сбора по ставке для физических лиц для личного пользования нужно, чтобы автомобиль ввозился напрямую в Россию, то есть, если автомобиль будет ввезён через страны ЕАЭС, то придётся платить утилизационный сбор по повышенным ставкам. Таким образом, из Европы автомобиль в Россию не продадут, потому что санкции, а если везти через любую страну ЕАЭС, нужно платить повышенный утилизационный сбор. В результате остаётся только Китай.Но и в Китае тоже не всё просто. Любые автомобили независимо от страны происхождения запрещены Евросоюзом ко ввозу в Россию. Из чего вывод – официальные дилеры европейских марок не могут напрямую продавать автомобили в Россию. Дилеры китайских марок, конечно, могут продавать, законодательством Китая это не запрещено. Но могут быть разные обстоятельства, например, китайский автопроизводитель желает выйти или остаться на рынке ЕС, китайские банки отказываются проводить платежи по той же причине – у них есть интересы в Европе. Фактически, чтобы наименее затратно ввезти автомобиль из Китая в Россию, надо покупать автомобиль не у официального дилера, а у какого-то другого продавца по прямому договору между физическим лицом и китайским продавцом (кстати, третье лицо может быть посредником, то есть автомобиль завозится посредником под заказ конкретного гражданина РФ).Пройти растаможку, как физическое лицо, не платя огромный утилизационный сбор, конечно, можно. Только есть условия и обстоятельства:- Автомобиль ввозится по прямому контракту с гражданином или его представителем (российским автодилером) напрямую в Россию из Китая (это было условие);А дальше, обстоятельства:- Китайский банк пропустит платёж. Обычно для прямых покупок физическим лицом требуется 100% аванс. Пропустит ли его банк в Китае?- Китайский продавец не имеет интересов в Европе или может ими поступиться для продажи конкретного автомобиля;Из 1,6 тысяч машин, оформленных на таможне за последний месяц лета, 800 пришлось на европейские, корейские и японские марки, то есть, половина от общей цифры. Можно ли прогнозировать, что их будут ввозить ещё больше? Таможенная политика России сейчас этому благоволит?Не факт, Постановление Правительства 1255 не устанавливает разницы между брендами автомобилей. Скорее всего, произойдёт общее снижение ввоза из-за того, что логистика ввоза автомобиля под конкретный заказ более сложная из-за европейских санкций, чем ввоз через страны ЕАЭС. К тому же вырастут банковские комиссии, как компенсация повышенных рисков.В целом для России, как для государства, это не хорошо и не плохо. Важнее развивать отечественную промышленность. Когда-то введение утилизационного сбора (на следующий день после вступления России в ВТО) было своеобразной льготой для европейских автопроизводителей, к тому времени открывших сборочное или даже более продвинутое производство в России, поэтому оно способствовало привлечению европейских инвестиций в российский автопром. Потом, правда, утилизационный сбор был признан Панелью ВТО не соответствующим правилам ВТО, Россия не стала обжаловать такое решение и ввела утилизационный сбор для изготовителей автомобилей в России, компенсируя им расходы на утилизационный сбор промышленными субсидиями. Получится ли так же привлечь китайских автопроизводителей – вопрос сложный.Пока, в перспективе ближайших месяцев, российская таможня будет следить за тем, по прямому ли контракту ввозится автомобиль. Возникнет новый предмет спора по утилизационному сбору, где импортёры будут доказывать, что контракт прямой, а таможня будет утверждать что-то иное, что именно сказать заранее не могу. Споры с таможней по утилизационному сбору уже более года как начались (спорят о том, для личного ли пользования был ввезён автомобиль), появится ещё один аспект, связанный с утилизационным сбором. Это ужесточение? Наверно нет. Но общая административная нагрузка на дилеров, конечно, увеличится. Наверно, им придётся торговать автомобилями по каталогам, а не показывать товар в шоу-руме. А физическим лицам, если с дилером не захотят связываться, останется только разве что лично ехать в Китай или покупать автомобиль на Али-Экспресс со 100% предоплатой. Риски граждан в результате возрастут, все-таки покупать кота в мешке, притом не дешёвого, не очень приятно.Автор - Владимир Чикин, адвокат, старший партнер "Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры"

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Владимир Чикин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/04/851959870_0:43:587:630_100x100_80_0_0_9a8f45f71169e0739e23bcebe19490f6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Чикин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/04/851959870_0:43:587:630_100x100_80_0_0_9a8f45f71169e0739e23bcebe19490f6.jpg

мнения аналитиков, авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, китайские авто