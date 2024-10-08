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Россиянам перечислили десять самых надежный автомобилей с пробегом - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам перечислили десять самых надежный автомобилей с пробегом
Россиянам перечислили десять самых надежный автомобилей с пробегом - 08.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам перечислили десять самых надежный автомобилей с пробегом
На вторичном рынке России можно найти надежные подержанные китайские автомобили, передает "Газета.ru" со ссылкой на данные "Автодома". | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:31+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. На вторичном рынке России можно найти надежные подержанные китайские автомобили, передает "Газета.ru" со ссылкой на данные "Автодома".По словам автодилеров, остаточная стоимость этих машин после трех лет использования остается высокой. Например, Omoda C5 сохраняет до 89% от исходной цены, а Changan Uni-K – до 87%. В "Автодоме" также рекомендуют Changan Uni-V, GAC GS8, Kaiyi e5, Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion как надежные китайские модели с пробегом.Они отмечают, что при выборе китайского автомобиля следует учитывать популярность марки на российском рынке, наличие сервисных центров, стоимость запасных частей и год выпуска.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:31 08.10.2024
 
Россиянам перечислили десять самых надежный автомобилей с пробегом

"Автодом" назвал десять самых надежных китайских автомобилей с пробегом

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. На вторичном рынке России можно найти надежные подержанные китайские автомобили, передает "Газета.ru" со ссылкой на данные "Автодома".
По словам автодилеров, остаточная стоимость этих машин после трех лет использования остается высокой. Например, Omoda C5 сохраняет до 89% от исходной цены, а Changan Uni-K – до 87%. В "Автодоме" также рекомендуют Changan Uni-V, GAC GS8, Kaiyi e5, Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion как надежные китайские модели с пробегом.
Они отмечают, что при выборе китайского автомобиля следует учитывать популярность марки на российском рынке, наличие сервисных центров, стоимость запасных частей и год выпуска.
Посетители автосалона осматривают автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
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