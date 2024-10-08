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Россиянам перечислили десять самых надежный автомобилей с пробегом

Россиянам перечислили десять самых надежный автомобилей с пробегом - 08.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам перечислили десять самых надежный автомобилей с пробегом

На вторичном рынке России можно найти надежные подержанные китайские автомобили, передает "Газета.ru" со ссылкой на данные "Автодома". | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T09:31+0300

2024-10-08T09:31+0300

2024-10-08T09:31+0300

россия

авто

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. На вторичном рынке России можно найти надежные подержанные китайские автомобили, передает "Газета.ru" со ссылкой на данные "Автодома".По словам автодилеров, остаточная стоимость этих машин после трех лет использования остается высокой. Например, Omoda C5 сохраняет до 89% от исходной цены, а Changan Uni-K – до 87%. В "Автодоме" также рекомендуют Changan Uni-V, GAC GS8, Kaiyi e5, Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion как надежные китайские модели с пробегом.Они отмечают, что при выборе китайского автомобиля следует учитывать популярность марки на российском рынке, наличие сервисных центров, стоимость запасных частей и год выпуска.

https://1prime.ru/20241005/avto-851965186.html

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россия, авто