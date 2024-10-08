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"Авито Авто" создал раздел для поиска новых автомобилей

"Авито Авто" создал раздел для поиска новых автомобилей - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Авито Авто" создал раздел для поиска новых автомобилей

На платформе "Авито Авто" появился раздел для поиска нового автомобиля, об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу компании. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T12:03+0300

2024-10-08T12:03+0300

2024-10-08T12:03+0300

россия

авто

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. На платформе "Авито Авто" появился раздел для поиска нового автомобиля, об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу компании.В каталоге уже представлены более 160 тысяч автомобилей от дилеров со всей страны. В разделе можно фильтровать предложения по различным характеристикам и условиям. Каждое объявление включает параметры бонусов, которые доступны для покупателей, такие как специальные кредитные условия, каско или подарки.В настоящее время также тестируется функция "мультикар", которая позволяет объединять похожие модели автомобилей в одном объявлении. Популярность онлайн-покупки новых автомобилей растет, и "Авито авто" отмечает увеличение числа дилеров, работающих на их платформе.Один из дилеров, "Ехросаг", уже анализирует результаты продаж на этой платформе и считает, что новый продукт позволит ему лучше взаимодействовать с клиентами удаленно, заметили в издании.

https://1prime.ru/20241005/avto-851965186.html

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россия, авто