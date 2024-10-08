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"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ - 08.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241008/berbok-852043579.html
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ
Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ударах вглубь российской территории являются безумством. Такое мнение высказал депутат... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:28+0300
2024-10-08T09:28+0300
спецоперация на украине
россия
германия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ударах вглубь российской территории являются безумством. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - заявил парламентарий агентству РИА Новости.Он также призвал Бербок освежить память и вспомнить главные принципы дипломатии, которая нацелена на поиск мирного сосуществования стран и народов. По его словам, дипломатия не преследует цели разжечь новые конфликты.Ранее Анналена Бербок в беседе с изданием Tagesschau заявила, что Украина в перспективе может получить разрешение бить вглубь российской территории немецким оружием. В то же время, она не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.
https://1prime.ru/20241007/berbok-852026489.html
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россия, германия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
09:28 08.10.2024
 
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ

Депутат Шеремет назвал заявление Бербок об ударах вглубь России безумством

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ударах вглубь российской территории являются безумством. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - заявил парламентарий агентству РИА Новости.
Он также призвал Бербок освежить память и вспомнить главные принципы дипломатии, которая нацелена на поиск мирного сосуществования стран и народов. По его словам, дипломатия не преследует цели разжечь новые конфликты.
Ранее Анналена Бербок в беседе с изданием Tagesschau заявила, что Украина в перспективе может получить разрешение бить вглубь российской территории немецким оружием. В то же время, она не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.
А. Бербок
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием
Вчера, 11:11
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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