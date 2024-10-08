https://1prime.ru/20241008/berbok-852043579.html
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ
Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ударах вглубь российской территории являются безумством. Такое мнение высказал депутат... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:28+0300
2024-10-08T09:28+0300
2024-10-08T09:28+0300
спецоперация на украине
россия
германия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/09/841110991_0:163:2659:1659_1920x0_80_0_0_f2ee7adbe852ff31635b5fbd531e1e64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ударах вглубь российской территории являются безумством. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - заявил парламентарий агентству РИА Новости.Он также призвал Бербок освежить память и вспомнить главные принципы дипломатии, которая нацелена на поиск мирного сосуществования стран и народов. По его словам, дипломатия не преследует цели разжечь новые конфликты.Ранее Анналена Бербок в беседе с изданием Tagesschau заявила, что Украина в перспективе может получить разрешение бить вглубь российской территории немецким оружием. В то же время, она не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.
https://1prime.ru/20241007/berbok-852026489.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/09/841110991_47:0:2416:1777_1920x0_80_0_0_357ccb0c2912f3fcb8549e8f7ba29c18.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ
Депутат Шеремет назвал заявление Бербок об ударах вглубь России безумством
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ударах вглубь российской территории являются безумством. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - заявил парламентарий агентству РИА Новости.
Он также призвал Бербок освежить память и вспомнить главные принципы дипломатии, которая нацелена на поиск мирного сосуществования стран и народов. По его словам, дипломатия не преследует цели разжечь новые конфликты.
Ранее Анналена Бербок в беседе с изданием Tagesschau
заявила, что Украина в перспективе может получить разрешение бить вглубь российской территории немецким оружием. В то же время, она не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием