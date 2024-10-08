https://1prime.ru/20241008/berbok-852043579.html

"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ

"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ

Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ударах вглубь российской территории являются безумством. Такое мнение высказал депутат... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T09:28+0300

2024-10-08T09:28+0300

2024-10-08T09:28+0300

спецоперация на украине

россия

германия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84111/09/841110991_0:163:2659:1659_1920x0_80_0_0_f2ee7adbe852ff31635b5fbd531e1e64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ударах вглубь российской территории являются безумством. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - заявил парламентарий агентству РИА Новости.Он также призвал Бербок освежить память и вспомнить главные принципы дипломатии, которая нацелена на поиск мирного сосуществования стран и народов. По его словам, дипломатия не преследует цели разжечь новые конфликты.Ранее Анналена Бербок в беседе с изданием Tagesschau заявила, что Украина в перспективе может получить разрешение бить вглубь российской территории немецким оружием. В то же время, она не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.

https://1prime.ru/20241007/berbok-852026489.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, украина