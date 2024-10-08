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Доигрались. Еще одна схема получения дешевого кредита уйдет в прошлое - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Доигрались. Еще одна схема получения дешевого кредита уйдет в прошлое
Доигрались. Еще одна схема получения дешевого кредита уйдет в прошлое - 08.10.2024, ПРАЙМ
Доигрались. Еще одна схема получения дешевого кредита уйдет в прошлое
Президент России Владимир Путин поручил до 1 января наделить Банк России полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под залог... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T02:02+0300
2024-10-08T02:02+0300
эксклюзив
льготное автокредитование
кредит
потребительский кредит
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 января наделить Банк России полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под залог автомобилей. Насколько популярны такие займы, кого кредитуют и что будет со ставками, агентству "Прайм" рассказал Юрий Юденков, профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии.Он напомнил, что залог повышает надежность заемщика в глазах банка, который может предложить более выгодные условия. С учетом текущих цен на авто залогом вполне может выступать автомобиль, тем более, кредитование под недвижимость сопряжено с рядом ограничений. В последний год такие займы стали весьма популярны."Кредитовать под залог автомобиля могут как физических, так и юридических лиц. Это очень простая и быстрая процедура, и она пользуется популярностью среди заемщиков. Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их", - рассуждает финансист.У такого вида кредитования есть как плюсы, так и минусы. К плюсам относится отсутствие поручителей и сравнительно низкая процентная ставка. Кроме того, заимодатель не требует справку о доходах, что сокращает время оформления. К минусам – возможность лишиться авто за неуплату, расходы на оценку и в некоторых случаях на оформление КАСКО. Кроме того, если с машиной что-то случится, долг все равно придется возвращать полностью.В целом такой заем относится к категории "быстрые деньги" и несет определенные риски как для клиента, так и для самой кредитной организации. Банк России сейчас стремится снизить закредитованность населения, в том числе за счет роста ключевой ставки, из-за которой брать займы становится невыгодно.Неудивительно, что кредит под залог авто тоже привлек внимание регулятора, поскольку является вариантом обычного потребкредита – а именно их ограничивают в первую очередь. Кроме того, возможно, с помощью новых ограничений ЦБ будет бороться с серыми схемами приобретения авто в кредит. В случае существенного ужесточения доступность кредитования для граждан сократится еще сильнее, заключил профессор Юденков.
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эксклюзив, льготное автокредитование, кредит, потребительский кредит
Эксклюзив, льготное автокредитование, кредит, потребительский кредит
02:02 08.10.2024
 
Доигрались. Еще одна схема получения дешевого кредита уйдет в прошлое

Профессор Юденков: займы под залог авто нуждаются в контроле, как потребкредиты

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 января наделить Банк России полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под залог автомобилей. Насколько популярны такие займы, кого кредитуют и что будет со ставками, агентству "Прайм" рассказал Юрий Юденков, профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии.
Он напомнил, что залог повышает надежность заемщика в глазах банка, который может предложить более выгодные условия. С учетом текущих цен на авто залогом вполне может выступать автомобиль, тем более, кредитование под недвижимость сопряжено с рядом ограничений. В последний год такие займы стали весьма популярны.
"Кредитовать под залог автомобиля могут как физических, так и юридических лиц. Это очень простая и быстрая процедура, и она пользуется популярностью среди заемщиков. Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их", - рассуждает финансист.
У такого вида кредитования есть как плюсы, так и минусы. К плюсам относится отсутствие поручителей и сравнительно низкая процентная ставка. Кроме того, заимодатель не требует справку о доходах, что сокращает время оформления. К минусам – возможность лишиться авто за неуплату, расходы на оценку и в некоторых случаях на оформление КАСКО. Кроме того, если с машиной что-то случится, долг все равно придется возвращать полностью.
В целом такой заем относится к категории "быстрые деньги" и несет определенные риски как для клиента, так и для самой кредитной организации. Банк России сейчас стремится снизить закредитованность населения, в том числе за счет роста ключевой ставки, из-за которой брать займы становится невыгодно.
Неудивительно, что кредит под залог авто тоже привлек внимание регулятора, поскольку является вариантом обычного потребкредита – а именно их ограничивают в первую очередь. Кроме того, возможно, с помощью новых ограничений ЦБ будет бороться с серыми схемами приобретения авто в кредит. В случае существенного ужесточения доступность кредитования для граждан сократится еще сильнее, заключил профессор Юденков.
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