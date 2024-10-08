Геополитика толкает нефть вверх, рубль слабеет

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 7 октября, рубль вновь закрылся в отрицательной области. Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 96,04 руб., евро/рубль — на 0,85%, до 105,27 руб., юань/рубль — на 0,37%, до 13,50 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 8 октября: доллар — 96,0649 рублей, евро — 105,3069 рублей. Причины давления на рубль не меняются. Его ослабление обусловлено несколькими факторами:- Сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на нефть- Влияние санкций и геополитической обстановки- Восстановление импорта в условиях санкционных ограничений- Дефицит юаневой ликвидности Нефтяной рынок Нефтяные котировки показали уверенный рост на фоне опасений о возможных перебоях в поставках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Баррель Brent подорожал на 3,69%, до $80,93. Ближневосточный конфликт продолжит оказывать существенное влияние на нефтяной рынок в ближайшие дни. Израиль заявил, что ответит Ирану за ракетный удар. В случае атаки на ядерные объекты или нефтяные месторождения Ирана цены на нефть могут превысить $100 за баррель. Помимо геополитической напряженности, рынок внимательно следит за:- Экономическими показателями США и Китая- Перспективами денежно-кредитной политики ФРС - Ситуацией со спросом в Китае Технический анализ Во вторник, 8 октября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется на уровне $79,70. Покупатели получают поддержку от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Целевая область находится в зоне $82,00-$83,00. Важно следить за уровнем $78,60. На внутридневных графиках заметно снижение объема на росте. Покупатели могут попасть в ловушку при пробое $78,60. В этом случае возможен резкий технический откат до $76,00 (сбор ликвидности). Пара доллар/рубль движется к уровню 98 руб. Ранее я отмечал в своих обзорах, что равновесный уровень для рубля — 95 рублей. Это уровень, который устраивает экспортеров, импортеров и правительство. Психологические уровни для пары доллар/рубль с шагом 5 рублей: 85,00, 90,00, 95,00, 100,00 руб. Цена может колебаться вокруг 95 руб. в диапазоне 90-100 рублей, и ЦБ России даже не будет упоминать об угрозе финансовой стабильности. Это связано с отсутствием нерезидентов на рынке, что позволяет регулятору легко задавать вектор движения курсам валют. Российский фондовый рынок Российский рынок акций открылся с повышением, но затем снизился, несмотря на рост цен на нефть и ослабление рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,38%, до 2793,84 п., индекс РТС — на 1,62%, до 916,17 п. Покупатели не смогли продолжить восходящее движение, допустив снижение до 2779. Ключевым фактором снижения индекса Мосбиржи стало ускоренное падение цен на длинные ОФЗ. Участники рынка опасаются ужесточения денежно-кредитной политики в России. Если уровень 2790 не устоит, возможно падение до 2750.
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 7 октября, рубль вновь закрылся в отрицательной области. Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 96,04 руб., евро/рубль — на 0,85%, до 105,27 руб., юань/рубль — на 0,37%, до 13,50 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 8 октября: доллар — 96,0649 рублей, евро — 105,3069 рублей.
Причины давления на рубль не меняются. Его ослабление обусловлено несколькими факторами: - Сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на нефть - Влияние санкций и геополитической обстановки - Восстановление импорта в условиях санкционных ограничений - Дефицит юаневой ликвидности
Нефтяной рынок
Нефтяные котировки показали уверенный рост на фоне опасений о возможных перебоях в поставках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Баррель Brent подорожал на 3,69%, до $80,93.
Ближневосточный конфликт продолжит оказывать существенное влияние на нефтяной рынок в ближайшие дни. Израиль заявил, что ответит Ирану за ракетный удар. В случае атаки на ядерные объекты или нефтяные месторождения Ирана цены на нефть могут превысить $100 за баррель.
Помимо геополитической напряженности, рынок внимательно следит за: - Экономическими показателями США и Китая - Перспективами денежно-кредитной политики ФРС - Ситуацией со спросом в Китае
Технический анализ
Во вторник, 8 октября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется на уровне $79,70. Покупатели получают поддержку от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Целевая область находится в зоне $82,00-$83,00. Важно следить за уровнем $78,60. На внутридневных графиках заметно снижение объема на росте. Покупатели могут попасть в ловушку при пробое $78,60. В этом случае возможен резкий технический откат до $76,00 (сбор ликвидности).
Пара доллар/рубль движется к уровню 98 руб. Ранее я отмечал в своих обзорах, что равновесный уровень для рубля — 95 рублей. Это уровень, который устраивает экспортеров, импортеров и правительство. Психологические уровни для пары доллар/рубль с шагом 5 рублей: 85,00, 90,00, 95,00, 100,00 руб. Цена может колебаться вокруг 95 руб. в диапазоне 90-100 рублей, и ЦБ России даже не будет упоминать об угрозе финансовой стабильности. Это связано с отсутствием нерезидентов на рынке, что позволяет регулятору легко задавать вектор движения курсам валют.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций открылся с повышением, но затем снизился, несмотря на рост цен на нефть и ослабление рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,38%, до 2793,84 п., индекс РТС — на 1,62%, до 916,17 п. Покупатели не смогли продолжить восходящее движение, допустив снижение до 2779. Ключевым фактором снижения индекса Мосбиржи стало ускоренное падение цен на длинные ОФЗ. Участники рынка опасаются ужесточения денежно-кредитной политики в России. Если уровень 2790 не устоит, возможно падение до 2750.
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