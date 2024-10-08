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Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть - 08.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть
Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть - 08.10.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть
Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 103,06 миллиона баррелей в сутки, а на 2025 год - на 250... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T20:12+0300
2024-10-08T20:13+0300
экономика
минэнерго сша
нефть
прогноз
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 103,06 миллиона баррелей в сутки, а на 2025 год - на 250 тысяч баррелей в сутки, до 104,35 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Снижение оценки на 2024 год объясняется падением спроса на нефть в Китае. Прогноз на 2025 год снижен из-за пересмотра в сторону понижения оценки спроса в странах ОЭСР. В сентябрьском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 годах спрос на нефть в мире вырастет до 103,08 и 104,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. Из прогноза также следует, что потребление по итогам 2023 года министерство оценивает в 102,14 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 0,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,3 миллиона баррелей. "Мы прогнозируем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.
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минэнерго сша, нефть, прогноз
Экономика, Минэнерго США, Нефть, прогноз
20:12 08.10.2024 (обновлено: 20:13 08.10.2024)
 
Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть

Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть в мире на 2024-2025 гг

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 103,06 миллиона баррелей в сутки, а на 2025 год - на 250 тысяч баррелей в сутки, до 104,35 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
Снижение оценки на 2024 год объясняется падением спроса на нефть в Китае. Прогноз на 2025 год снижен из-за пересмотра в сторону понижения оценки спроса в странах ОЭСР.
В сентябрьском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 годах спрос на нефть в мире вырастет до 103,08 и 104,6 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Из прогноза также следует, что потребление по итогам 2023 года министерство оценивает в 102,14 миллиона баррелей в сутки.
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Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 0,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,3 миллиона баррелей.
"Мы прогнозируем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.
 
ЭкономикаМинэнерго СШАНефтьпрогноз
 
 
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