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Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть

Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть - 08.10.2024, ПРАЙМ

Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть

Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 103,06 миллиона баррелей в сутки, а на 2025 год - на 250... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T20:12+0300

2024-10-08T20:12+0300

2024-10-08T20:13+0300

экономика

минэнерго сша

нефть

прогноз

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 103,06 миллиона баррелей в сутки, а на 2025 год - на 250 тысяч баррелей в сутки, до 104,35 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Снижение оценки на 2024 год объясняется падением спроса на нефть в Китае. Прогноз на 2025 год снижен из-за пересмотра в сторону понижения оценки спроса в странах ОЭСР. В сентябрьском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 годах спрос на нефть в мире вырастет до 103,08 и 104,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. Из прогноза также следует, что потребление по итогам 2023 года министерство оценивает в 102,14 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 0,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,3 миллиона баррелей. "Мы прогнозируем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.

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минэнерго сша, нефть, прогноз