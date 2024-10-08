https://1prime.ru/20241008/svo-852045715.html

"Сгорела". На Западе раскрыли, чего лишились ВСУ

"Сгорела". На Западе раскрыли, чего лишились ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Сгорела". На Западе раскрыли, чего лишились ВСУ

Немецкие танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию в зоне спецоперации на Украине, отметил в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T10:45+0300

2024-10-08T10:45+0300

2024-10-08T10:45+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Немецкие танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию в зоне спецоперации на Украине, отметил в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию на поле боя, но их прежняя устрашающая репутация сгорела. Буквально", - отметил он в публикации.По данным газеты Frankfurter Rundschau, российская армия уничтожила значительное количество западной военной техники, включая немецкие танки и боевые машины, переданные Украине, что привело к большим потерям сил ВСУ.Россия в свою очередь считает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, что может привести к непредсказуемым последствиям.

https://1prime.ru/20241008/kharris-852044871.html

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