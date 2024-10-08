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"Сгорела". На Западе раскрыли, чего лишились ВСУ
"Сгорела". На Западе раскрыли, чего лишились ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Сгорела". На Западе раскрыли, чего лишились ВСУ
Немецкие танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию в зоне спецоперации на Украине, отметил в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:45+0300
2024-10-08T10:45+0300
2024-10-08T10:45+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Немецкие танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию в зоне спецоперации на Украине, отметил в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию на поле боя, но их прежняя устрашающая репутация сгорела. Буквально", - отметил он в публикации.По данным газеты Frankfurter Rundschau, российская армия уничтожила значительное количество западной военной техники, включая немецкие танки и боевые машины, переданные Украине, что привело к большим потерям сил ВСУ.Россия в свою очередь считает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, что может привести к непредсказуемым последствиям.
https://1prime.ru/20241008/kharris-852044871.html
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Сгорела". На Западе раскрыли, чего лишились ВСУ
Боуз: Leopard не оказали значительного влияния на ситуацию в зоне СВО
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.
Немецкие танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию в зоне спецоперации на Украине, отметил
в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию на поле боя, но их прежняя устрашающая репутация сгорела. Буквально", - отметил он в публикации.
По данным газеты Frankfurter Rundschau, российская армия уничтожила значительное количество западной военной техники, включая немецкие танки и боевые машины, переданные Украине, что привело к большим потерям сил ВСУ.
Россия в свою очередь считает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, что может привести к непредсказуемым последствиям.
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