https://1prime.ru/20241008/svo-852067928.html

В Раде вычислили средний срок жизни солдата ВСУ на передовой

В Раде вычислили средний срок жизни солдата ВСУ на передовой - 08.10.2024, ПРАЙМ

В Раде вычислили средний срок жизни солдата ВСУ на передовой

Средняя продолжительность жизни военнослужащего Вооруженных сил Украины на передовой составляет около трех месяцев. Такие данные в своем Telegram-канале привел... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T22:46+0300

2024-10-08T22:46+0300

2024-10-08T22:47+0300

спецоперация на украине

рада

всу

продолжительность жизни

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Средняя продолжительность жизни военнослужащего Вооруженных сил Украины на передовой составляет около трех месяцев. Такие данные в своем Telegram-канале привел депутат Верховной рады Александр Дубинский. Как отметил депутат, он "собрал страшную математику войны, опираясь на статьи в прессе (прежде всего, зарубежной) и посты военных в соцсетях". Опираясь на эти источники, Дубинский пришел к выводу, что средняя продолжительность жизни новобранца на передовой составляет два-три месяца. При этом депутат пояснил, что один месяц из указанного срока - это “учебка”, а еще два - на линии боевого соприкосновения. После этого срока, по данным депутата, 70% солдат превращаются в "двухсотые" или "трехсотые".

https://1prime.ru/20241008/vsu-852059318.html

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рада, всу, продолжительность жизни