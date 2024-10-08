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Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву

Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву - 08.10.2024, ПРАЙМ

Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву

Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома республиканцев Дональд Трамп оценил суммарный объем внешней помощи Киеву почти в 300... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T05:25+0300

2024-10-08T05:25+0300

2024-10-08T05:25+0300

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украина

военная помощь украине

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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома республиканцев Дональд Трамп оценил суммарный объем внешней помощи Киеву почти в 300 миллиардов долларов. "Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Политик при этом не уточнил, на чем основывается эта оценка и включает ли она только помощь со стороны Вашингтона либо речь идет об общем объеме поддержки Украины со стороны Запада. Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен оценил общий объем помощи США и их союзников Киеву с начала СВО в 242 миллиарда долларов. По данным главы американской дипломатии, Вашингтон предоставил 94 миллиарда долларов помощи, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов. Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, военная помощь украине, сша, дональд трамп