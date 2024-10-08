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Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву - 08.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241008/tramp-852041174.html
Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву
Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву - 08.10.2024, ПРАЙМ
Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву
Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома республиканцев Дональд Трамп оценил суммарный объем внешней помощи Киеву почти в 300... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T05:25+0300
2024-10-08T05:25+0300
спецоперация на украине
украина
военная помощь украине
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома республиканцев Дональд Трамп оценил суммарный объем внешней помощи Киеву почти в 300 миллиардов долларов. "Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Политик при этом не уточнил, на чем основывается эта оценка и включает ли она только помощь со стороны Вашингтона либо речь идет об общем объеме поддержки Украины со стороны Запада. Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен оценил общий объем помощи США и их союзников Киеву с начала СВО в 242 миллиарда долларов. По данным главы американской дипломатии, Вашингтон предоставил 94 миллиарда долларов помощи, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов. Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, военная помощь украине, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военная помощь Украине, США, Дональд Трамп
05:25 08.10.2024
 
Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву

Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в $300 млрд

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома республиканцев Дональд Трамп оценил суммарный объем внешней помощи Киеву почти в 300 миллиардов долларов.
"Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Политик при этом не уточнил, на чем основывается эта оценка и включает ли она только помощь со стороны Вашингтона либо речь идет об общем объеме поддержки Украины со стороны Запада.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
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Вчера, 17:24
Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен оценил общий объем помощи США и их союзников Киеву с начала СВО в 242 миллиарда долларов. По данным главы американской дипломатии, Вашингтон предоставил 94 миллиарда долларов помощи, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов.
Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАвоенная помощь УкраинеСШАДональд Трамп
 
 
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