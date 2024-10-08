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Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву
Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву - 08.10.2024, ПРАЙМ
Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву
Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома республиканцев Дональд Трамп оценил суммарный объем внешней помощи Киеву почти в 300... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T05:25+0300
2024-10-08T05:25+0300
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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома республиканцев Дональд Трамп оценил суммарный объем внешней помощи Киеву почти в 300 миллиардов долларов. "Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Политик при этом не уточнил, на чем основывается эта оценка и включает ли она только помощь со стороны Вашингтона либо речь идет об общем объеме поддержки Украины со стороны Запада. Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен оценил общий объем помощи США и их союзников Киеву с начала СВО в 242 миллиарда долларов. По данным главы американской дипломатии, Вашингтон предоставил 94 миллиарда долларов помощи, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов. Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, военная помощь украине, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военная помощь Украине, США, Дональд Трамп
Трамп оценил общий объем внешней помощи Киеву
Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в $300 млрд
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома республиканцев Дональд Трамп оценил суммарный объем внешней помощи Киеву почти в 300 миллиардов долларов.
"Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Политик при этом не уточнил, на чем основывается эта оценка и включает ли она только помощь со стороны Вашингтона либо речь идет об общем объеме поддержки Украины со стороны Запада.
В Британии объяснили, что Трамп сделает с Украиной, если победит на выборах
Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен оценил общий объем помощи США и их союзников Киеву с начала СВО в 242 миллиарда долларов. По данным главы американской дипломатии, Вашингтон предоставил 94 миллиарда долларов помощи, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов.
Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.