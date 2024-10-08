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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 9 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 9 октября - 08.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 9 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,73 копейки, до 13,5810 рубля, курс доллара - на 4,3 копейки, до 96,1079 рубля, курс евро | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T17:32+0300
2024-10-08T17:32+0300
2024-10-08T17:38+0300
россия
usd/rub - курс доллара к рублю
курс
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,73 копейки, до 13,5810 рубля, курс доллара - на 4,3 копейки, до 96,1079 рубля, курс евро - на 38,22 копейки, до 105,6891 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курс
РОССИЯ, USD/RUB - Курс доллара к рублю, КУРС
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 9 октября
ЦБ: курс юаня на 9 октября - 13,58 руб, доллара - 96,11 руб, евро - 105,69 руб
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,73 копейки, до 13,5810 рубля, курс доллара - на 4,3 копейки, до 96,1079 рубля, курс евро - на 38,22 копейки, до 105,6891 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.