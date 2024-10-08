https://1prime.ru/20241008/ukraina-852046054.html

Спасет только чудо. В Чехии обозначили перспективы Украины

Спасет только чудо. В Чехии обозначили перспективы Украины - 08.10.2024, ПРАЙМ

Спасет только чудо. В Чехии обозначили перспективы Украины

Россия не пойдет на частичные договоренности по Украине и на перемирие, она должна обезопасить себя от подобных конфликтов в будущем, заявил в интервью чешскому | 08.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-08T10:53+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия не пойдет на частичные договоренности по Украине и на перемирие, она должна обезопасить себя от подобных конфликтов в будущем, заявил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy политолог Владимир Пророк.По его словам, чешские элиты упорно копируют западные нарративы, и если они изменятся в США, можно ожидать изменений и в Чехии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт отметил, что Киев зависит от оценок и потребностей своих спонсоров. Запад давно стремится отделить Украину от России, и именно его политика привела к конфликту и жертвам среди украинцев.Украина атакует Россию на ее территории, но это не приносит ожидаемых результатов. Россия активизировалась на фронте и стремится обезопасить себя от будущих конфликтов. В итоге Украина может потерять территории и столкнуться с катастрофической ситуацией зимой.Россия постепенно расширяет подконтрольную территорию, угрожая инвестициям западных компаний на Украине. Экономическая ситуация в Европе ухудшается из-за санкций против России.В этих условиях появляются сообщения, что Запад рассматривает возможность обмена украинских территорий на мир.По мнению политолога, цели Запада — в том, что он давно заинтересован в отделении Украины от России. Цель государственного переворота в 2014 году — смена пророссийской идентичности. Запад считает возможным поддерживать недемократические режимы в окружении России для её собственной "демократизации".Пророк указал на то, что сценарий, продвигаемый Западом, стоил Украине сотни тысяч жизней и разрушенной экономики. При этом Запад сам страдает от санкций, приведших к росту цен на энергию и сокращению ВВП.Политолог отметил, что Владимир Зеленский объяснял нападение на Курскую область желанием показать слабость российского лидера Владимира Путина и занять территории. Украина перебросила в Курскую область резервы, но Россия начала успешное наступление на юге и востоке. Таким образом, Россия активизировалась на фронте и стремится занять территории, уже присоединенные к ней. При этом для достижения заявленной цели денацификации и демилитаризации нужно взять остальную Украину под контроль, подчеркнул Пророк. В этом случае, по его мнению, экономическое восстановление захваченных территорий может стать ключом к успеху на остальной Украине.Сейчас из-за постоянных авиаударов и гибели солдат на Украине всё чаще звучат требования найти виноватых, включая Зеленского. Зима может стать катастрофической для Украины, что может привести к бунтам и обрушению фронта, предупредил эксперт.Говоря о перспективах перемирия, Пророк отметил, что после провала Минских и Стамбульских соглашений маловероятно, что Россия пойдет на него.Украину может спасти только неожиданное развитие ситуации в России или в мире, что маловероятно и равносильно чуду, сделал вывод Пророк.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, чехия, владимир зеленский, владимир путин