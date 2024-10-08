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В Крыму раскритиковали сообщения о "тайных переговорах" по Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В Крыму раскритиковали сообщения о "тайных переговорах" по Украине
В Крыму раскритиковали сообщения о "тайных переговорах" по Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму раскритиковали сообщения о "тайных переговорах" по Украине
Информация о якобы ведущихся "тайных переговорах" по разрешению украинского вопроса является ерундой, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T13:08+0300
2024-10-08T13:08+0300
спецоперация на украине
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сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Информация о якобы ведущихся "тайных переговорах" по разрешению украинского вопроса является ерундой, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков.Ранее издание Financial Times писало, что украинское руководство ведет закрытые переговоры о сдаче России части своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс или другие гарантии безопасности."На Западе объективно понимают, что Россия никогда не уйдет со своих новых территорий. Это регионы Российской Федерации, которые возвращены в ее состав, произошло воссоединение исконно русских земель", - сказал Цеков РИА Новости.Цеков подчеркнул, что как раз неуемное желание Украины стать членом НАТО и является источником всех ее проблем. По его словам, настоящий переговорный процесс гораздо более глубокий и всеобъемлющим.
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россия, украина, сергей цеков, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Цеков, НАТО
13:08 08.10.2024
 
В Крыму раскритиковали сообщения о "тайных переговорах" по Украине

Депутат Цеков назвал ерундой сообщения о "тайных переговорах" по Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Информация о якобы ведущихся "тайных переговорах" по разрешению украинского вопроса является ерундой, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков.
Ранее издание Financial Times писало, что украинское руководство ведет закрытые переговоры о сдаче России части своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс или другие гарантии безопасности.
"На Западе объективно понимают, что Россия никогда не уйдет со своих новых территорий. Это регионы Российской Федерации, которые возвращены в ее состав, произошло воссоединение исконно русских земель", - сказал Цеков РИА Новости.
Цеков подчеркнул, что как раз неуемное желание Украины стать членом НАТО и является источником всех ее проблем. По его словам, настоящий переговорный процесс гораздо более глубокий и всеобъемлющим.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСергей ЦековНАТО
 
 
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