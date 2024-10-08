https://1prime.ru/20241008/ukraina-852053416.html

В Крыму раскритиковали сообщения о "тайных переговорах" по Украине

В Крыму раскритиковали сообщения о "тайных переговорах" по Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ

В Крыму раскритиковали сообщения о "тайных переговорах" по Украине

Информация о якобы ведущихся "тайных переговорах" по разрешению украинского вопроса является ерундой, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T13:08+0300

2024-10-08T13:08+0300

2024-10-08T13:08+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Информация о якобы ведущихся "тайных переговорах" по разрешению украинского вопроса является ерундой, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков.Ранее издание Financial Times писало, что украинское руководство ведет закрытые переговоры о сдаче России части своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс или другие гарантии безопасности."На Западе объективно понимают, что Россия никогда не уйдет со своих новых территорий. Это регионы Российской Федерации, которые возвращены в ее состав, произошло воссоединение исконно русских земель", - сказал Цеков РИА Новости.Цеков подчеркнул, что как раз неуемное желание Украины стать членом НАТО и является источником всех ее проблем. По его словам, настоящий переговорный процесс гораздо более глубокий и всеобъемлющим.

https://1prime.ru/20241008/nato-852042220.html

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россия, украина, сергей цеков, нато