Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Безумие". Аналитик ЦРУ объяснил, как закончится конфликт на Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852063306.html
"Безумие". Аналитик ЦРУ объяснил, как закончится конфликт на Украине
"Безумие". Аналитик ЦРУ объяснил, как закончится конфликт на Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Безумие". Аналитик ЦРУ объяснил, как закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине закончится, когда киевский режим уже не сможет выпустить на поле боя хотя бы одного солдата. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:41+0300
2024-10-08T16:41+0300
спецоперация на украине
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/13/851676379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd0429e8f4c63ca8ab89d493513f1c9d.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится, когда киевский режим уже не сможет выпустить на поле боя хотя бы одного солдата. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Он выразил уверенность, что "конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина уже не будет способна поставить под ружье ни одного человека".ВС России, как отметил Джонсон, одерживают победу за победой, а государства Запада даже не удосуживаются задуматься о цене, которую по их вине приходится платить украинскому народу.Подытоживая, он предостерег, что не стоит считать, будто на Западе "рационально взвешивают последствия и цену" конфликта на Украине - "это абсолютно не так и это безумие".
https://1prime.ru/20241007/territorii-852040478.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/13/851676379_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_692aff0896c5f4ecb205617573364224.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
16:41 08.10.2024
 
"Безумие". Аналитик ЦРУ объяснил, как закончится конфликт на Украине

Джонсон: конфликт на Украине закончится полным уничтожением всех солдат ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится, когда киевский режим уже не сможет выпустить на поле боя хотя бы одного солдата. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он выразил уверенность, что "конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина уже не будет способна поставить под ружье ни одного человека".

ВС России, как отметил Джонсон, одерживают победу за победой, а государства Запада даже не удосуживаются задуматься о цене, которую по их вине приходится платить украинскому народу.

Подытоживая, он предостерег, что не стоит считать, будто на Западе "рационально взвешивают последствия и цену" конфликта на Украине - "это абсолютно не так и это безумие".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
Financial Times: в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий
Вчера, 22:21
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала