"Безумие". Аналитик ЦРУ объяснил, как закончится конфликт на Украине
Джонсон: конфликт на Украине закончится полным уничтожением всех солдат ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится, когда киевский режим уже не сможет выпустить на поле боя хотя бы одного солдата. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он выразил уверенность, что "конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина уже не будет способна поставить под ружье ни одного человека".
ВС России, как отметил Джонсон, одерживают победу за победой, а государства Запада даже не удосуживаются задуматься о цене, которую по их вине приходится платить украинскому народу.
Подытоживая, он предостерег, что не стоит считать, будто на Западе "рационально взвешивают последствия и цену" конфликта на Украине - "это абсолютно не так и это безумие".
Он выразил уверенность, что "конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина уже не будет способна поставить под ружье ни одного человека".
ВС России, как отметил Джонсон, одерживают победу за победой, а государства Запада даже не удосуживаются задуматься о цене, которую по их вине приходится платить украинскому народу.
Подытоживая, он предостерег, что не стоит считать, будто на Западе "рационально взвешивают последствия и цену" конфликта на Украине - "это абсолютно не так и это безумие".