https://1prime.ru/20241008/ukraina-852063939.html

"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине

"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине

Третьего минского соглашения по Украине не будет. Такое сообщение, ссылаясь на источники в правительстве Германии, распространило информагентство... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T17:13+0300

2024-10-08T17:13+0300

2024-10-08T17:13+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Третьего минского соглашения по Украине не будет. Такое сообщение, ссылаясь на источники в правительстве Германии, распространило информагентство Reuters."Соглашения "Минск-3" точно не будет", — цитирует Reuters высказывание источника в немецком правительстве.Первый минский протокол был подписан в 2014 году. Согласно этому соглашению, противоборствующие стороны должны были прекратить огонь на территории тогда еще не признанных Россией ЛНР и ДНР. Соглашение "Минск-2" было подписано 2015 году. Оно включало в себя 13 пунктов, которые в том числе предусматривали прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений, особый статус непризнанных республик и ряд других требований.

https://1prime.ru/20241008/ukraina-852063306.html

украина

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украина, германия