"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине
Reuters: соглашения "Минск-3" по Украине точно не будет
© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Третьего минского соглашения по Украине не будет. Такое сообщение, ссылаясь на источники в правительстве Германии, распространило информагентство Reuters.
"Соглашения "Минск-3" точно не будет", — цитирует Reuters высказывание источника в немецком правительстве.
Первый минский протокол был подписан в 2014 году. Согласно этому соглашению, противоборствующие стороны должны были прекратить огонь на территории тогда еще не признанных Россией ЛНР и ДНР. Соглашение "Минск-2" было подписано 2015 году. Оно включало в себя 13 пунктов, которые в том числе предусматривали прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений, особый статус непризнанных республик и ряд других требований.
"Соглашения "Минск-3" точно не будет", — цитирует Reuters высказывание источника в немецком правительстве.
Первый минский протокол был подписан в 2014 году. Согласно этому соглашению, противоборствующие стороны должны были прекратить огонь на территории тогда еще не признанных Россией ЛНР и ДНР. Соглашение "Минск-2" было подписано 2015 году. Оно включало в себя 13 пунктов, которые в том числе предусматривали прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений, особый статус непризнанных республик и ряд других требований.