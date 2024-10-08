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"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
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"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине
"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине
Третьего минского соглашения по Украине не будет. Такое сообщение, ссылаясь на источники в правительстве Германии, распространило информагентство... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T17:13+0300
2024-10-08T17:13+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Третьего минского соглашения по Украине не будет. Такое сообщение, ссылаясь на источники в правительстве Германии, распространило информагентство Reuters."Соглашения "Минск-3" точно не будет", — цитирует Reuters высказывание источника в немецком правительстве.Первый минский протокол был подписан в 2014 году. Согласно этому соглашению, противоборствующие стороны должны были прекратить огонь на территории тогда еще не признанных Россией ЛНР и ДНР. Соглашение "Минск-2" было подписано 2015 году. Оно включало в себя 13 пунктов, которые в том числе предусматривали прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений, особый статус непризнанных республик и ряд других требований.
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852063306.html
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украина, германия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
17:13 08.10.2024
 
"Минск-3". В Германии сделали заявление о новом соглашении по Украине

Reuters: соглашения "Минск-3" по Украине точно не будет

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Третьего минского соглашения по Украине не будет. Такое сообщение, ссылаясь на источники в правительстве Германии, распространило информагентство Reuters.

"Соглашения "Минск-3" точно не будет", — цитирует Reuters высказывание источника в немецком правительстве.

Первый минский протокол был подписан в 2014 году. Согласно этому соглашению, противоборствующие стороны должны были прекратить огонь на территории тогда еще не признанных Россией ЛНР и ДНР. Соглашение "Минск-2" было подписано 2015 году. Оно включало в себя 13 пунктов, которые в том числе предусматривали прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений, особый статус непризнанных республик и ряд других требований.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯ
 
 
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