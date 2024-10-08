Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852064879.html
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан - 08.10.2024, ПРАЙМ
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан
Украина не сможет одержать победу на фронте, поэтому Киеву нужно начать переговорный процесс. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T17:49+0300
2024-10-08T17:49+0300
спецоперация на украине
россия
украина
венгрия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg
БУДАПЕШТ, 8 окт - ПРАЙМ. Украина не сможет одержать победу на фронте, поэтому Киеву нужно начать переговорный процесс. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Если вы не можете победить на поле боя, вы должны коммуницировать, вести переговоры, заключать перемирие", - сказал политик. Таким образом он ответил на украинских СМИ.Орбан добавил, что избранная Евросоюзом стратегия является "глупой" и "не работает", поэтому Венгрия ищет единомышленников, чтобы убедить Брюссель изменить ее. Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предложив признание статуса Крыма и некоторых областей Украины, демилитаризацию страны и отмену антироссийских санкций. Украина в свою очередь отвергла эту инициативу.Однако позднее, после атаки ВСУ на Курскую область, Путин заявил, что невозможно вести переговоры с украинской стороной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
https://1prime.ru/20241007/orban-852036038.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_102:0:2341:1679_1920x0_80_0_0_d572d19afe026175f742b82378d1fa37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, венгрия, виктор орбан
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
17:49 08.10.2024
 
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан

Орбан заявил, что Украина не победит на поле боя, и призвал ее к переговорам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 8 окт - ПРАЙМ. Украина не сможет одержать победу на фронте, поэтому Киеву нужно начать переговорный процесс. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Если вы не можете победить на поле боя, вы должны коммуницировать, вести переговоры, заключать перемирие", - сказал политик. Таким образом он ответил на украинских СМИ.
Орбан добавил, что избранная Евросоюзом стратегия является "глупой" и "не работает", поэтому Венгрия ищет единомышленников, чтобы убедить Брюссель изменить ее.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предложив признание статуса Крыма и некоторых областей Украины, демилитаризацию страны и отмену антироссийских санкций. Украина в свою очередь отвергла эту инициативу.
Однако позднее, после атаки ВСУ на Курскую область, Путин заявил, что невозможно вести переговоры с украинской стороной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза
Вчера, 16:51
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала