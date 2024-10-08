https://1prime.ru/20241008/ukraina-852064879.html
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан - 08.10.2024, ПРАЙМ
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан
Украина не сможет одержать победу на фронте, поэтому Киеву нужно начать переговорный процесс. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T17:49+0300
2024-10-08T17:49+0300
2024-10-08T17:49+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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БУДАПЕШТ, 8 окт - ПРАЙМ. Украина не сможет одержать победу на фронте, поэтому Киеву нужно начать переговорный процесс. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Если вы не можете победить на поле боя, вы должны коммуницировать, вести переговоры, заключать перемирие", - сказал политик. Таким образом он ответил на украинских СМИ.Орбан добавил, что избранная Евросоюзом стратегия является "глупой" и "не работает", поэтому Венгрия ищет единомышленников, чтобы убедить Брюссель изменить ее. Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предложив признание статуса Крыма и некоторых областей Украины, демилитаризацию страны и отмену антироссийских санкций. Украина в свою очередь отвергла эту инициативу.Однако позднее, после атаки ВСУ на Курскую область, Путин заявил, что невозможно вести переговоры с украинской стороной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
https://1prime.ru/20241007/orban-852036038.html
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россия, украина, венгрия, виктор орбан
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
Украина не сможет победить на поле боя, заявил Орбан
Орбан заявил, что Украина не победит на поле боя, и призвал ее к переговорам
БУДАПЕШТ, 8 окт - ПРАЙМ. Украина не сможет одержать победу на фронте, поэтому Киеву нужно начать переговорный процесс. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Если вы не можете победить на поле боя, вы должны коммуницировать, вести переговоры, заключать перемирие", - сказал политик. Таким образом он ответил на украинских СМИ.
Орбан добавил, что избранная Евросоюзом стратегия является "глупой" и "не работает", поэтому Венгрия ищет единомышленников, чтобы убедить Брюссель изменить ее.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предложив признание статуса Крыма и некоторых областей Украины, демилитаризацию страны и отмену антироссийских санкций. Украина в свою очередь отвергла эту инициативу.
Однако позднее, после атаки ВСУ на Курскую область, Путин заявил, что невозможно вести переговоры с украинской стороной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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