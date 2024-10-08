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С улиц прямо на фронт. В США ужаснулись методам украинских военкомов - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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С улиц прямо на фронт. В США ужаснулись методам украинских военкомов
С улиц прямо на фронт. В США ужаснулись методам украинских военкомов - 08.10.2024, ПРАЙМ
С улиц прямо на фронт. В США ужаснулись методам украинских военкомов
Тактика увеличения численности украинской армии становится все более лживой, принудительной и жестокой — Киев старается мобилизовать на борьбу с Россией еще... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:41+0300
2024-10-08T11:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Тактика увеличения численности украинской армии становится все более лживой, принудительной и жестокой — Киев старается мобилизовать на борьбу с Россией еще примерно 200 тысяч человек, пишет американское издание Breitbart.Как отмечается, военкомы применяют незаконные методы, хватая мужчин на улицах, несмотря на документы об освобождении от военной службы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ качестве примера нарушений приводятся примеры, как сотрудники военкомата в Одессе подрались с персоналом скорой помощи, еще одного жителя города с хронической болезнью обманули и отправили на учебную базу в Киев.В городе существует Telegram-канал с информацией о местонахождении автобусов с работниками военкомата. Но несмотря на их старания, ведомство не достигло поставленных целей по набору.В статье говорится, что Одесса была рассадником коррупции в начале конфликта, состоятельные семьи подкупали чиновников для защиты родни от фронта.Годных к службе мужчин уже не хватает — более половины мобилизованных больны гепатитом, ВИЧ или туберкулезом.Один из одесских чиновников предложил усилить контроль НАТО и повысить зарплату военным — но предупредил, что если ничего не изменится, то так и не получится выбраться из тупика.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
11:41 08.10.2024
 
С улиц прямо на фронт. В США ужаснулись методам украинских военкомов

Breitbart: на Украине военкомы забирают мужчин на фронт прямо с улиц

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Тактика увеличения численности украинской армии становится все более лживой, принудительной и жестокой — Киев старается мобилизовать на борьбу с Россией еще примерно 200 тысяч человек, пишет американское издание Breitbart.
Как отмечается, военкомы применяют незаконные методы, хватая мужчин на улицах, несмотря на документы об освобождении от военной службы.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В качестве примера нарушений приводятся примеры, как сотрудники военкомата в Одессе подрались с персоналом скорой помощи, еще одного жителя города с хронической болезнью обманули и отправили на учебную базу в Киев.
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В городе существует Telegram-канал с информацией о местонахождении автобусов с работниками военкомата. Но несмотря на их старания, ведомство не достигло поставленных целей по набору.
В статье говорится, что Одесса была рассадником коррупции в начале конфликта, состоятельные семьи подкупали чиновников для защиты родни от фронта.
Годных к службе мужчин уже не хватает — более половины мобилизованных больны гепатитом, ВИЧ или туберкулезом.
Один из одесских чиновников предложил усилить контроль НАТО и повысить зарплату военным — но предупредил, что если ничего не изменится, то так и не получится выбраться из тупика.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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