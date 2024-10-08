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"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
Силы Вооруженных сил Украины рано или поздно иссякнут. Таким мнением поделился командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:49+0300
2024-10-08T14:49+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Силы Вооруженных сил Украины рано или поздно иссякнут. Таким мнением поделился командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника."Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся", — отметил он в беседе с политологом.По словам Ярославского, солдаты украинской армии, находящиеся непосредственно на линии фронта, прекрасно понимают текущие реалии на передовой.Ранее сообщалось, что силы российской группировки войск "Север" смогли отразить две контратаки противника и предотвратили его наступление на ряд населенных пунктов в Курской области. В результате этого сражения Вооруженные Силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери - до 40 человек убитыми и ранеными. Подразделения группировки "Север" продолжают наступательные операции и сумели разгромить несколько воинских подразделений ВСУ, включая механизированные и танковые бригады, бригады Национальной гвардии и морской пехоты.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
14:49 08.10.2024
 
"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ

Командир батальона ВСУ Ярославский: силы украинской армии не безграничны

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Силы Вооруженных сил Украины рано или поздно иссякнут. Таким мнением поделился командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника.
"Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся", — отметил он в беседе с политологом.
По словам Ярославского, солдаты украинской армии, находящиеся непосредственно на линии фронта, прекрасно понимают текущие реалии на передовой.
Ранее сообщалось, что силы российской группировки войск "Север" смогли отразить две контратаки противника и предотвратили его наступление на ряд населенных пунктов в Курской области. В результате этого сражения Вооруженные Силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери - до 40 человек убитыми и ранеными. Подразделения группировки "Север" продолжают наступательные операции и сумели разгромить несколько воинских подразделений ВСУ, включая механизированные и танковые бригады, бригады Национальной гвардии и морской пехоты.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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