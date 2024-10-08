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"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
Силы Вооруженных сил Украины рано или поздно иссякнут. Таким мнением поделился командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:49+0300
2024-10-08T14:49+0300
2024-10-08T14:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Силы Вооруженных сил Украины рано или поздно иссякнут. Таким мнением поделился командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника."Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся", — отметил он в беседе с политологом.По словам Ярославского, солдаты украинской армии, находящиеся непосредственно на линии фронта, прекрасно понимают текущие реалии на передовой.Ранее сообщалось, что силы российской группировки войск "Север" смогли отразить две контратаки противника и предотвратили его наступление на ряд населенных пунктов в Курской области. В результате этого сражения Вооруженные Силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери - до 40 человек убитыми и ранеными. Подразделения группировки "Север" продолжают наступательные операции и сумели разгромить несколько воинских подразделений ВСУ, включая механизированные и танковые бригады, бригады Национальной гвардии и морской пехоты.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Рано или поздно". В Киеве сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
Командир батальона ВСУ Ярославский: силы украинской армии не безграничны
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Силы Вооруженных сил Украины рано или поздно иссякнут. Таким мнением поделился командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника.
"Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся", — отметил он в беседе с политологом.
По словам Ярославского, солдаты украинской армии, находящиеся непосредственно на линии фронта, прекрасно понимают текущие реалии на передовой.
Ранее сообщалось, что силы российской группировки войск "Север" смогли отразить две контратаки противника и предотвратили его наступление на ряд населенных пунктов в Курской области. В результате этого сражения Вооруженные Силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери - до 40 человек убитыми и ранеными. Подразделения группировки "Север" продолжают наступательные операции и сумели разгромить несколько воинских подразделений ВСУ, включая механизированные и танковые бригады, бригады Национальной гвардии и морской пехоты.
"Сгорела". На Западе раскрыли, чего лишились ВСУ