https://1prime.ru/20241008/vsu-852061548.html

NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ

NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ

NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ

Россия использует беспилотники для выведения из строя систем ПВО на Украине, рассказали опрошенные The New York Times (NYT) эксперты. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T15:57+0300

2024-10-08T15:57+0300

2024-10-08T15:57+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия использует беспилотники для выведения из строя систем ПВО на Украине, рассказали опрошенные The New York Times (NYT) эксперты.Эксперты отмечают, что такие атаки позволяют вынудить Киев расходовать запасы ракет-перехватчиков и раскрыть местоположение систем ПВО. Беспилотники являются относительно недорогим способом проведения атак, в то время как ракеты-перехватчики обходятся намного дороже.Ранее президент России Владимир Путин требовал обеспечить беспилотниками все боевые части российской армии, и в 2023 году было произведено 140 000 беспилотников. Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам в Украине.

https://1prime.ru/20241008/vsu-852059318.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу