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NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ
NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ
NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ
Россия использует беспилотники для выведения из строя систем ПВО на Украине, рассказали опрошенные The New York Times (NYT) эксперты. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:57+0300
2024-10-08T15:57+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия использует беспилотники для выведения из строя систем ПВО на Украине, рассказали опрошенные The New York Times (NYT) эксперты.Эксперты отмечают, что такие атаки позволяют вынудить Киев расходовать запасы ракет-перехватчиков и раскрыть местоположение систем ПВО. Беспилотники являются относительно недорогим способом проведения атак, в то время как ракеты-перехватчики обходятся намного дороже.Ранее президент России Владимир Путин требовал обеспечить беспилотниками все боевые части российской армии, и в 2023 году было произведено 140 000 беспилотников. Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам в Украине.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
15:57 08.10.2024
 
NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ

NYT: российские войска нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия использует беспилотники для выведения из строя систем ПВО на Украине, рассказали опрошенные The New York Times (NYT) эксперты.
Эксперты отмечают, что такие атаки позволяют вынудить Киев расходовать запасы ракет-перехватчиков и раскрыть местоположение систем ПВО. Беспилотники являются относительно недорогим способом проведения атак, в то время как ракеты-перехватчики обходятся намного дороже.
Ранее президент России Владимир Путин требовал обеспечить беспилотниками все боевые части российской армии, и в 2023 году было произведено 140 000 беспилотников. Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам в Украине.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУ
 
 
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