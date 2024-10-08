https://1prime.ru/20241008/vsu-852061548.html
NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ
NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ - 08.10.2024, ПРАЙМ
NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ
Россия использует беспилотники для выведения из строя систем ПВО на Украине, рассказали опрошенные The New York Times (NYT) эксперты. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:57+0300
2024-10-08T15:57+0300
2024-10-08T15:57+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия использует беспилотники для выведения из строя систем ПВО на Украине, рассказали опрошенные The New York Times (NYT) эксперты.Эксперты отмечают, что такие атаки позволяют вынудить Киев расходовать запасы ракет-перехватчиков и раскрыть местоположение систем ПВО. Беспилотники являются относительно недорогим способом проведения атак, в то время как ракеты-перехватчики обходятся намного дороже.Ранее президент России Владимир Путин требовал обеспечить беспилотниками все боевые части российской армии, и в 2023 году было произведено 140 000 беспилотников. Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам в Украине.
https://1prime.ru/20241008/vsu-852059318.html
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
NYT узнала о найденном Россией действенном способе атаковать объекты ВСУ
NYT: российские войска нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.
Россия использует беспилотники для выведения из строя систем ПВО на Украине, рассказали
опрошенные The New York Times (NYT) эксперты.
Эксперты отмечают, что такие атаки позволяют вынудить Киев расходовать запасы ракет-перехватчиков и раскрыть местоположение систем ПВО. Беспилотники являются относительно недорогим способом проведения атак, в то время как ракеты-перехватчики обходятся намного дороже.
Ранее президент России Владимир Путин требовал обеспечить беспилотниками все боевые части российской армии, и в 2023 году было произведено 140 000 беспилотников. Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам в Украине.
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