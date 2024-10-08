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Юань начал торги 8 октября ростом

Юань начал торги 8 октября ростом - 08.10.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 8 октября ростом

Курс юаня к рублю растет до 13,55 рубля в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. | 08.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю растет до 13,55 рубля в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 4 копейки по отношению ко вчерашнему закрытию, до 13,55 рубля.

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мосбиржа, юань