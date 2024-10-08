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Рубль продолжил падать против юаня и обновил годовые минимумы

Рубль продолжил падать против юаня и обновил годовые минимумы - 08.10.2024, ПРАЙМ

Рубль продолжил падать против юаня и обновил годовые минимумы

Рубль на Московской бирже во вторник продолжил падать против юаня, который обновляет максимумы за год уже в районе 13,7 рубля, следует из данных торгов. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T22:35+0300

2024-10-08T22:35+0300

2024-10-08T22:36+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во вторник продолжил падать против юаня, который обновляет максимумы за год уже в районе 13,7 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек, до 13,65 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 78,7 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96,18 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню во вторник на Московской бирже продолжил ощутимо снижаться. Китайская валюта обновила максимум с октября прошлого года, поднявшись до отметки 13,69 рубля. "Основная причина длительного ослабления рубля - сокращение экспорта как в количественном, так и в стоимостном выражении из-за снижения мировых цен и санкционных эффектов и одновременная активизация импорта по мере налаживания новых товарных каналов и механизмов расчетов. В текущий курс может транслироваться резкий спад цен на нефть начала сентября", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.09 мск падала на 4,3%, до 77,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 102,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Ослабление рубля к евро и доллару неудивительно с учетом остановки биржевых торгов и перехода операций с так называемыми "токсичными" валютами на "внебиржу", рассуждает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". Внебиржевой рынок менее ликвиден в силу отсутствия физических лиц и нерезидентов, из-за этого - менее прозрачен и более манипулируем крупными игроками, добавляет она. "Это обуславливает повышенную волатильность. К тому же внебиржевой рынок в России трудно назвать эффективным, поскольку для этого необходим доступ к международному рынку. В результате, мы наблюдаем снижение ликвидности и локальную нехватку доллара и евро, что отражается в росте курсов (которые формируются Центральным банком как раз на основе внебиржевых сделок)", - говорит аналитик. Между тем, Шепелев из "БКС Мир инвестиций" допускает, что технически перегретые инвалюты могут в ближайшее время отступить к целям 13,3 рубля за юань и 93,5 рубля за доллар. Однако Денис Обухов из УК "Первая" советует не ожидать заметного укрепления рубля в октябре. "В подобных условиях можно ожидать, что в этом месяце курс доллара будет в среднем составлять 93-96 рублей, китайского юаня - 13,2-13,6 рубля", - оценивает он.

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