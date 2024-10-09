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Путин дал старт серийному производству Lada Aura
Путин дал старт серийному производству Lada Aura - 09.10.2024, ПРАЙМ
Путин дал старт серийному производству Lada Aura
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T20:55+0300
2024-10-09T20:55+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области. В июле глава государства сам протестировал автомобиль этой модели. Он проехался за рулем Lada Aura по участку трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой". Согласно справочным материалам к мероприятию, предсерийные Lada Aura уже используют в Минфине, "Ростехе" и правительстве Самарской области. Российский лидер вспомнил свою поездку на Lada Aura и вновь похвалил данную модель."Действительно, на машинке я вот прокатился не так давно, летом. И она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась", — сказал он. По словам Путина, модель хорошо управляется, имеет хороший обзор, достаточно мощный двигатель и без всякого преувеличения ему понравилась."Реально, заднюю передачу включил, там, значит, экран с задним обзором, все очень удобно", — добавил он.Президент России поздравил коллектив "АвтоВАЗа" с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura."Здорово! Я вас с этим поздравляю — вас и весь коллектив автовазовцев. Я вижу там, у меня на экране телевизора слева от вас, чуть подальше от вас, на фоне новой машины стоят представители трудового коллектива, я хочу к ним обратиться и поблагодарить за их работу и профессионализм", — сказал он.Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Модель премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда. Салон машины выполнен в натуральной коже отечественного производства. В машине установлен двигатель объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский ранее сообщал РИА Новости в июле, что Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси.
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россия, авто, автоваз, lada aura, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Авто, АвтоВАЗ, LADA AURA, Владимир Путин
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.
В июле глава государства сам протестировал автомобиль этой модели. Он проехался за рулем Lada Aura по участку трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой". Согласно справочным материалам к мероприятию, предсерийные Lada Aura уже используют в Минфине, "Ростехе" и правительстве Самарской области.
Российский лидер вспомнил свою поездку на Lada Aura и вновь похвалил данную модель.
"Действительно, на машинке я вот прокатился не так давно, летом. И она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась", — сказал он.
По словам Путина, модель хорошо управляется, имеет хороший обзор, достаточно мощный двигатель и без всякого преувеличения ему понравилась.
"Реально, заднюю передачу включил, там, значит, экран с задним обзором, все очень удобно", — добавил он.
Президент России поздравил коллектив "АвтоВАЗа" с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura.
"Здорово! Я вас с этим поздравляю — вас и весь коллектив автовазовцев. Я вижу там, у меня на экране телевизора слева от вас, чуть подальше от вас, на фоне новой машины стоят представители трудового коллектива, я хочу к ним обратиться и поблагодарить за их работу и профессионализм", — сказал он.
Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Модель премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда. Салон машины выполнен в натуральной коже отечественного производства. В машине установлен двигатель объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
Официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский ранее сообщал РИА Новости в июле, что Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси.
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