https://1prime.ru/20241009/avto-852062311.html

Россиянам перечислили самые популярные кроссоверы с пробегом

Россиянам перечислили самые популярные кроссоверы с пробегом - 09.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам перечислили самые популярные кроссоверы с пробегом

Анализ структуры рынка подержанных автомобилей класса SUV показал, что популярность кроссоверов на вторичном рынке составляет более 40% всех объявлений о... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:00+0300

2024-10-09T10:00+0300

2024-10-09T10:00+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851495560_0:27:1432:833_1920x0_80_0_0_1e36bbd1c11cf16d8191ee0cff5abe52.png

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Анализ структуры рынка подержанных автомобилей класса SUV показал, что популярность кроссоверов на вторичном рынке составляет более 40% всех объявлений о продаже автомобилей с пробегом в 2024 году, выяснили аналитики Авто.ру."На протяжении девяти месяцев 2024 года доля объявлений в пределах от 1 до 3 миллионов рублей колеблется в диапазоне 40-42%. Хотя кроссоверы стали доминирующим типом кузова с долей более 42%, на рынке еще много предложений седанов и хэтчбеков", - отмечается в пресс-релизе.По данным исследования звонков и объявлений на Авто.ру, самым популярным кроссовером с пробегом до трех миллионов рублей стал Hyundai Creta (2016-2020 годов выпуска), средняя стоимость которого составляет 1,81 миллиона рублей.Отечественные модели не попали в топ-10, так как их средняя стоимость ниже минимального уровня. Рейтинг популярности подержанных кроссоверов также включает модели Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Renault Kaptur и Nissan X-Trail.

https://1prime.ru/20241008/avto-852043702.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто