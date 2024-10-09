https://1prime.ru/20241009/avto-852062311.html
Россиянам перечислили самые популярные кроссоверы с пробегом
Россиянам перечислили самые популярные кроссоверы с пробегом - 09.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам перечислили самые популярные кроссоверы с пробегом
Анализ структуры рынка подержанных автомобилей класса SUV показал, что популярность кроссоверов на вторичном рынке составляет более 40% всех объявлений о... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:00+0300
2024-10-09T10:00+0300
2024-10-09T10:00+0300
россия
авто
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Анализ структуры рынка подержанных автомобилей класса SUV показал, что популярность кроссоверов на вторичном рынке составляет более 40% всех объявлений о продаже автомобилей с пробегом в 2024 году, выяснили аналитики Авто.ру."На протяжении девяти месяцев 2024 года доля объявлений в пределах от 1 до 3 миллионов рублей колеблется в диапазоне 40-42%. Хотя кроссоверы стали доминирующим типом кузова с долей более 42%, на рынке еще много предложений седанов и хэтчбеков", - отмечается в пресс-релизе.По данным исследования звонков и объявлений на Авто.ру, самым популярным кроссовером с пробегом до трех миллионов рублей стал Hyundai Creta (2016-2020 годов выпуска), средняя стоимость которого составляет 1,81 миллиона рублей.Отечественные модели не попали в топ-10, так как их средняя стоимость ниже минимального уровня. Рейтинг популярности подержанных кроссоверов также включает модели Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Renault Kaptur и Nissan X-Trail.
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россия, авто
Россиянам перечислили самые популярные кроссоверы с пробегом
Авто.ру назвал самые популярные кроссоверы с пробегом от 1 до 3 миллионов рублей
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ.
Анализ структуры рынка подержанных автомобилей класса SUV показал, что популярность кроссоверов на вторичном рынке составляет более 40% всех объявлений о продаже автомобилей с пробегом в 2024 году, выяснили
аналитики Авто.ру.
"На протяжении девяти месяцев 2024 года доля объявлений в пределах от 1 до 3 миллионов рублей колеблется в диапазоне 40-42%. Хотя кроссоверы стали доминирующим типом кузова с долей более 42%, на рынке еще много предложений седанов и хэтчбеков", - отмечается в пресс-релизе.
По данным исследования звонков и объявлений на Авто.ру, самым популярным кроссовером с пробегом до трех миллионов рублей стал Hyundai Creta (2016-2020 годов выпуска), средняя стоимость которого составляет 1,81 миллиона рублей.
Отечественные модели не попали в топ-10, так как их средняя стоимость ниже минимального уровня. Рейтинг популярности подержанных кроссоверов также включает модели Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Renault Kaptur и Nissan X-Trail.
Россиянам перечислили десять самых надежных автомобилей с пробегом