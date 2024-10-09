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В ГАИ пригрозили штрафом за нанесение пленки на автомобиль

В ГАИ пригрозили штрафом за нанесение пленки на автомобиль - 09.10.2024, ПРАЙМ

В ГАИ пригрозили штрафом за нанесение пленки на автомобиль

В последние годы все больше автомобилистов стали обращать внимание на защиту деталей своих автомобилей, используя защитную пленку. Однако есть ряд ограничений и | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T12:07+0300

2024-10-09T12:07+0300

2024-10-09T12:07+0300

россия

гаи

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В последние годы все больше автомобилистов стали обращать внимание на защиту деталей своих автомобилей, используя защитную пленку. Однако есть ряд ограничений и рекомендаций, которые следует учитывать при использовании этой пленки, рассказал порталу njcar.ru представитель ГАИ.По словам собеседника издания, пленку запрещено приклеивать на оптику и лобовое стекло, это является правонарушением и грозит штрафом в 500 рублей.Кроме того, защитная пленка может привести к проблемам, если на кузове уже есть царапины или сколы, так как они могут стать источниками коррозии. Использование пленки на ржавом автомобиле также не рекомендуется.В издании заметили, процесс нанесения защитной пленки включает не только мойку, но и специальную обработку, которая требует определенных навыков и времени. Однако многие фирмы игнорируют важные этапы подготовки, что может привести к повреждениям автомобиля. В итоге, автовладельцы, стремясь сэкономить время и деньги, рискуют получить автомобиль с еще большими повреждениями.

https://1prime.ru/20241009/dvigatel-852073760.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гаи, авто