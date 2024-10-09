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В ГАИ пригрозили штрафом за нанесение пленки на автомобиль
В ГАИ пригрозили штрафом за нанесение пленки на автомобиль - 09.10.2024, ПРАЙМ
В ГАИ пригрозили штрафом за нанесение пленки на автомобиль
В последние годы все больше автомобилистов стали обращать внимание на защиту деталей своих автомобилей, используя защитную пленку. Однако есть ряд ограничений и | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T12:07+0300
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2024-10-09T12:07+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В последние годы все больше автомобилистов стали обращать внимание на защиту деталей своих автомобилей, используя защитную пленку. Однако есть ряд ограничений и рекомендаций, которые следует учитывать при использовании этой пленки, рассказал порталу njcar.ru представитель ГАИ.По словам собеседника издания, пленку запрещено приклеивать на оптику и лобовое стекло, это является правонарушением и грозит штрафом в 500 рублей.Кроме того, защитная пленка может привести к проблемам, если на кузове уже есть царапины или сколы, так как они могут стать источниками коррозии. Использование пленки на ржавом автомобиле также не рекомендуется.В издании заметили, процесс нанесения защитной пленки включает не только мойку, но и специальную обработку, которая требует определенных навыков и времени. Однако многие фирмы игнорируют важные этапы подготовки, что может привести к повреждениям автомобиля. В итоге, автовладельцы, стремясь сэкономить время и деньги, рискуют получить автомобиль с еще большими повреждениями.
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россия, гаи, авто
В ГАИ пригрозили штрафом за нанесение пленки на автомобиль
Njcar.ru: в ГАИ запретили всем водителям закрывать кузов авто пленкой
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ.
В последние годы все больше автомобилистов стали обращать внимание на защиту деталей своих автомобилей, используя защитную пленку. Однако есть ряд ограничений и рекомендаций, которые следует учитывать при использовании этой пленки, рассказал
порталу njcar.ru представитель ГАИ.
По словам собеседника издания, пленку запрещено приклеивать на оптику и лобовое стекло, это является правонарушением и грозит штрафом в 500 рублей.
Кроме того, защитная пленка может привести к проблемам, если на кузове уже есть царапины или сколы, так как они могут стать источниками коррозии. Использование пленки на ржавом автомобиле также не рекомендуется.
В издании заметили, процесс нанесения защитной пленки включает не только мойку, но и специальную обработку, которая требует определенных навыков и времени. Однако многие фирмы игнорируют важные этапы подготовки, что может привести к повреждениям автомобиля. В итоге, автовладельцы, стремясь сэкономить время и деньги, рискуют получить автомобиль с еще большими повреждениями.
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