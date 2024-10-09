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В России снизились продажи подержанных автомобилей - 09.10.2024, ПРАЙМ
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В России снизились продажи подержанных автомобилей
В России снизились продажи подержанных автомобилей - 09.10.2024, ПРАЙМ
В России снизились продажи подержанных автомобилей
Продажи подержанных автомобилей возрастом от года до трех лет в январе-августе текущего года снизились на 25% в годовом выражении, до 141,3 тысячи авто,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T12:29+0300
2024-10-09T12:30+0300
россия
авто
продажи
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи подержанных автомобилей возрастом от года до трех лет в январе-августе текущего года снизились на 25% в годовом выражении, до 141,3 тысячи авто, говорится в исследовании банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог". "По данным исследования, сегмент относительно "новых" машин (1-3 года) показал 25% снижение на "вторичном" рынке – с 188,4 тысячи в прошлом году до 141,3 тысячи в нынешнем. Его доля сократилась на 1 процентный пункт - до 3%", - говорится в исследовании авторынка в январе-августе текущего и прошлого года. Лидером продаж в этом сегменте стала Lada (46,8 тысячи авто), выяснили эксперты. Следом расположились китайские бренды: Chery (11,3 тысячи автомобилей), Geely (11 тысяч) и Haval (8,8 тысячи). Корейский бренд Kia занял пятое место (6,6 тысячи авто). При этом наибольший рост продаж показали подержанные легковые авто в возрасте от 6 до 9 лет: за 8 месяцев прирост составил 9% в годовом сравнении, до 737,5 тысячи единиц, а их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 процентных пункта, до 18%. Эксперты отмечают, что одним из факторов роста продаж в этой категории стали высокие цены на более "свежие" автомобили. "Мы видим, что срок владения автомобилем за последнее время вырос до 5-6 лет. Такой тренд сложился в большей степени в условиях высоких цен на новые автомобили. Покупатели, для которых покупка нового авто становится "дорогим удовольствием", не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством", - такие слова начальника управления "Автокредитование" ВТБ Алексея Бочарникова приводятся в исследовании. Наибольшая же доля перепродаж (60% от общего числа) на вторичном рынке приходится на автомобили старше 12 лет, выяснили эксперты.
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россия, авто, продажи
РОССИЯ, Авто, продажи
12:29 09.10.2024 (обновлено: 12:30 09.10.2024)
 
В России снизились продажи подержанных автомобилей

"Автомаркетолог": продажи подержанных авто от 1 до 3 лет в РФ снизились на 25%

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи подержанных автомобилей возрастом от года до трех лет в январе-августе текущего года снизились на 25% в годовом выражении, до 141,3 тысячи авто, говорится в исследовании банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог".
"По данным исследования, сегмент относительно "новых" машин (1-3 года) показал 25% снижение на "вторичном" рынке – с 188,4 тысячи в прошлом году до 141,3 тысячи в нынешнем. Его доля сократилась на 1 процентный пункт - до 3%", - говорится в исследовании авторынка в январе-августе текущего и прошлого года.
Лидером продаж в этом сегменте стала Lada (46,8 тысячи авто), выяснили эксперты. Следом расположились китайские бренды: Chery (11,3 тысячи автомобилей), Geely (11 тысяч) и Haval (8,8 тысячи). Корейский бренд Kia занял пятое место (6,6 тысячи авто).
При этом наибольший рост продаж показали подержанные легковые авто в возрасте от 6 до 9 лет: за 8 месяцев прирост составил 9% в годовом сравнении, до 737,5 тысячи единиц, а их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 процентных пункта, до 18%. Эксперты отмечают, что одним из факторов роста продаж в этой категории стали высокие цены на более "свежие" автомобили.
"Мы видим, что срок владения автомобилем за последнее время вырос до 5-6 лет. Такой тренд сложился в большей степени в условиях высоких цен на новые автомобили. Покупатели, для которых покупка нового авто становится "дорогим удовольствием", не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством", - такие слова начальника управления "Автокредитование" ВТБ Алексея Бочарникова приводятся в исследовании.
Наибольшая же доля перепродаж (60% от общего числа) на вторичном рынке приходится на автомобили старше 12 лет, выяснили эксперты.
 
РОССИЯАвтопродажи
 
 
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