https://1prime.ru/20241009/avtovaz-852091644.html

В "АвтоВАЗе" раскрыли планы по выпуску Lada Aura

В "АвтоВАЗе" раскрыли планы по выпуску Lada Aura - 09.10.2024, ПРАЙМ

В "АвтоВАЗе" раскрыли планы по выпуску Lada Aura

Крупнейший российский производитель легковых машин "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует выпустить 2,9 тысячи автомобилей Lada Aura ("Лада Аура"), с 2025 года – от 8... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T21:09+0300

2024-10-09T21:09+0300

2024-10-09T21:11+0300

экономика

россия

авто

автоваз

lada aura

https://cdnn.1prime.ru/img/84084/88/840848800_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fd89edf2450bcafedef7f3358de89e9.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель легковых машин "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует выпустить 2,9 тысячи автомобилей Lada Aura ("Лада Аура"), с 2025 года – от 8 тысяч единиц в год, говорится в справочных материалах к серийному выпуску этих машин. Серийная конвейерная сборка нового седана бизнес-класса Lada Aura на заводе "АвтоВАЗа" в Самарской области в Тольятти запускается в среду. "Объём инвестиций – 3,2 миллиарда рублей… Планируемые объёмы выпуска: в 2024 году – 2,9 тысячи машин, с 2025 года – 8 тысяч штук в год с возможностью увеличения при наличии спроса", - говорится в материалах. Рекомендованная производителем цена составляет от 2,5 до 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Ожидается, что основными потребителями "Ауры" станут крупные компании с корпоративными автопарками, службы такси, государственные и муниципальные структуры. Первые предсерийные автомобили Lada Aura эксплуатируются в Минфине, "Ростехе" и правительстве Самарской области, говорится в справочных материалах .Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Рекомендованная производителем цена составляет от 2,5 до 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации.Официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский рассказывал РИА Новости в июле, что Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси.

https://1prime.ru/20241009/indeksatsiya-852075271.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, автоваз, lada aura