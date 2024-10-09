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Часть дефицита бюджета Белоруссии профинансируют за счет кредита из России - 09.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241009/belorussiya-852090481.html
Часть дефицита бюджета Белоруссии профинансируют за счет кредита из России
Часть дефицита бюджета Белоруссии профинансируют за счет кредита из России - 09.10.2024, ПРАЙМ
Часть дефицита бюджета Белоруссии профинансируют за счет кредита из России
Часть дефицита бюджета Белоруссии на 2025 год профинансируют за счет кредита РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:48+0300
2024-10-09T19:48+0300
экономика
белоруссия
россия
кредит
дефицит бюджета
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МИНСК, 9 окт – ПРАЙМ. Часть дефицита бюджета Белоруссии на 2025 год профинансируют за счет кредита РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. "Практически 1 миллиард белорусских рублей (около 0,3 миллиарда долларов) из 4,5 миллиарда белорусских рублей (1,37 миллиарда долларов, дефицит бюджета, предусмотренный соответствующим законопроектом – ред.) - это будут внешние привлечения. Часть этих средств будет привлечена из РФ в виде кредита", - приводит слова министра агентство Белта. Он отметил, что параметры безопасности предусматривают, что дефицит должен быть не более 3% ВВП. В проекте на 2025 год заложено около 1,6%. "Это приемлемый уровень", - уточнил Селиверстов. Согласно опубликованному законопроекту о бюджете, предлагается утвердить республиканский бюджет на 2025 год по расходам в сумме 50,295 миллиарда белорусских рублей (15,3 миллиарда долларов по текущему курсу – ред.) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 45,836 миллиарда рублей (около 13,9 миллиарда долларов). Также планируется установить размер дефицита республиканского бюджета на 2025 год в сумме 4,459 миллиарда белорусских рублей (около 1,37 миллиарда долларов).
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белоруссия, россия, кредит, дефицит бюджета
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, кредит, дефицит бюджета
19:48 09.10.2024
 
Часть дефицита бюджета Белоруссии профинансируют за счет кредита из России

Минфин Белоруссии: часть дефицита бюджета профинансируют за счет кредита из РФ

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© flickr.com / ermakov
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МИНСК, 9 окт – ПРАЙМ. Часть дефицита бюджета Белоруссии на 2025 год профинансируют за счет кредита РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Практически 1 миллиард белорусских рублей (около 0,3 миллиарда долларов) из 4,5 миллиарда белорусских рублей (1,37 миллиарда долларов, дефицит бюджета, предусмотренный соответствующим законопроектом – ред.) - это будут внешние привлечения. Часть этих средств будет привлечена из РФ в виде кредита", - приводит слова министра агентство Белта.
Он отметил, что параметры безопасности предусматривают, что дефицит должен быть не более 3% ВВП. В проекте на 2025 год заложено около 1,6%. "Это приемлемый уровень", - уточнил Селиверстов.
Согласно опубликованному законопроекту о бюджете, предлагается утвердить республиканский бюджет на 2025 год по расходам в сумме 50,295 миллиарда белорусских рублей (15,3 миллиарда долларов по текущему курсу – ред.) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 45,836 миллиарда рублей (около 13,9 миллиарда долларов). Также планируется установить размер дефицита республиканского бюджета на 2025 год в сумме 4,459 миллиарда белорусских рублей (около 1,37 миллиарда долларов).
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ЭкономикаБЕЛОРУССИЯРОССИЯкредитдефицит бюджета
 
 
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