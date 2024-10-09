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Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241009/diztoplivo-852083881.html
Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива
Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива - 09.10.2024, ПРАЙМ
Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива
Дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива из России непроизводителями не нужно, для них сейчас действует заградительная пошлина, но... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T16:23+0300
2024-10-09T16:23+0300
энергетика
россия
еаэс
александр новак
дизтопливо
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива из России непроизводителями не нужно, для них сейчас действует заградительная пошлина, но дано поручение проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта российского дизтоплива внутри ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта дизтоплива из РФ не только непроизводителями, но и производителями, Новак сказал: "Мы вообще не рассматривали этот вопрос. Прозвучало предложение одной из нефтяных компаний, и это касалось только внутри ЕАЭС. Потому что у нас и так экспорт дизельного топлива разрешен, но введена пошлина размере 50 тысяч рублей за тонну, которая является запретительной для непроизводителей. То есть здесь никаких дополнительных решений и действий делать не нужно". "У нас не все отрегулировано по выходу внутри ЕАЭС с территории России, и это создает потенциал того, что могут существовать серые схемы. Поэтому над этим надо поработать, это как предложение прозвучало одной из нефтяных компаний. Я дал поручение, чтобы, безусловно, проработали механизмы закрытия различных возможных серых схем", - добавил вице-премьер.
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россия, еаэс, александр новак, дизтопливо
Энергетика, РОССИЯ, ЕАЭС, Александр Новак, дизтопливо
16:23 09.10.2024
 
Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива

Новак поручил проработать закрытие серых схем экспорта дизтоплива из РФ в ЕАЭС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива из России непроизводителями не нужно, для них сейчас действует заградительная пошлина, но дано поручение проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта российского дизтоплива внутри ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта дизтоплива из РФ не только непроизводителями, но и производителями, Новак сказал: "Мы вообще не рассматривали этот вопрос. Прозвучало предложение одной из нефтяных компаний, и это касалось только внутри ЕАЭС. Потому что у нас и так экспорт дизельного топлива разрешен, но введена пошлина размере 50 тысяч рублей за тонну, которая является запретительной для непроизводителей. То есть здесь никаких дополнительных решений и действий делать не нужно".
"У нас не все отрегулировано по выходу внутри ЕАЭС с территории России, и это создает потенциал того, что могут существовать серые схемы. Поэтому над этим надо поработать, это как предложение прозвучало одной из нефтяных компаний. Я дал поручение, чтобы, безусловно, проработали механизмы закрытия различных возможных серых схем", - добавил вице-премьер.
Министр энергетики РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо
Вчера, 14:08
 
ЭнергетикаРОССИЯЕАЭСАлександр Новакдизтопливо
 
 
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