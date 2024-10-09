https://1prime.ru/20241009/diztoplivo-852083881.html
Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива
Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива - 09.10.2024, ПРАЙМ
Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива
Дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива из России непроизводителями не нужно, для них сейчас действует заградительная пошлина, но... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T16:23+0300
2024-10-09T16:23+0300
2024-10-09T16:23+0300
энергетика
россия
еаэс
александр новак
дизтопливо
https://cdnn.1prime.ru/img/83928/11/839281152_0:63:3029:1767_1920x0_80_0_0_b3785a0637867cfc3edf1ba6a39d1153.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива из России непроизводителями не нужно, для них сейчас действует заградительная пошлина, но дано поручение проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта российского дизтоплива внутри ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта дизтоплива из РФ не только непроизводителями, но и производителями, Новак сказал: "Мы вообще не рассматривали этот вопрос. Прозвучало предложение одной из нефтяных компаний, и это касалось только внутри ЕАЭС. Потому что у нас и так экспорт дизельного топлива разрешен, но введена пошлина размере 50 тысяч рублей за тонну, которая является запретительной для непроизводителей. То есть здесь никаких дополнительных решений и действий делать не нужно". "У нас не все отрегулировано по выходу внутри ЕАЭС с территории России, и это создает потенциал того, что могут существовать серые схемы. Поэтому над этим надо поработать, это как предложение прозвучало одной из нефтяных компаний. Я дал поручение, чтобы, безусловно, проработали механизмы закрытия различных возможных серых схем", - добавил вице-премьер.
https://1prime.ru/20241008/diztoplivo-852057515.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83928/11/839281152_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_2d29acd3b69b9c0e2dcd80d5ce2e4c66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еаэс, александр новак, дизтопливо
Энергетика, РОССИЯ, ЕАЭС, Александр Новак, дизтопливо
Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива
Новак поручил проработать закрытие серых схем экспорта дизтоплива из РФ в ЕАЭС
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива из России непроизводителями не нужно, для них сейчас действует заградительная пошлина, но дано поручение проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта российского дизтоплива внутри ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта дизтоплива из РФ не только непроизводителями, но и производителями, Новак сказал: "Мы вообще не рассматривали этот вопрос. Прозвучало предложение одной из нефтяных компаний, и это касалось только внутри ЕАЭС. Потому что у нас и так экспорт дизельного топлива разрешен, но введена пошлина размере 50 тысяч рублей за тонну, которая является запретительной для непроизводителей. То есть здесь никаких дополнительных решений и действий делать не нужно".
"У нас не все отрегулировано по выходу внутри ЕАЭС с территории России, и это создает потенциал того, что могут существовать серые схемы. Поэтому над этим надо поработать, это как предложение прозвучало одной из нефтяных компаний. Я дал поручение, чтобы, безусловно, проработали механизмы закрытия различных возможных серых схем", - добавил вице-премьер.
Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо