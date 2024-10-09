https://1prime.ru/20241009/diztoplivo-852083881.html

Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива

Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива - 09.10.2024, ПРАЙМ

Новак поручил проработать способы закрытия серых схем экспорта дизтоплива

Дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива из России непроизводителями не нужно, для них сейчас действует заградительная пошлина, но... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:23+0300

2024-10-09T16:23+0300

2024-10-09T16:23+0300

энергетика

россия

еаэс

александр новак

дизтопливо

https://cdnn.1prime.ru/img/83928/11/839281152_0:63:3029:1767_1920x0_80_0_0_b3785a0637867cfc3edf1ba6a39d1153.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива из России непроизводителями не нужно, для них сейчас действует заградительная пошлина, но дано поручение проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта российского дизтоплива внутри ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта дизтоплива из РФ не только непроизводителями, но и производителями, Новак сказал: "Мы вообще не рассматривали этот вопрос. Прозвучало предложение одной из нефтяных компаний, и это касалось только внутри ЕАЭС. Потому что у нас и так экспорт дизельного топлива разрешен, но введена пошлина размере 50 тысяч рублей за тонну, которая является запретительной для непроизводителей. То есть здесь никаких дополнительных решений и действий делать не нужно". "У нас не все отрегулировано по выходу внутри ЕАЭС с территории России, и это создает потенциал того, что могут существовать серые схемы. Поэтому над этим надо поработать, это как предложение прозвучало одной из нефтяных компаний. Я дал поручение, чтобы, безусловно, проработали механизмы закрытия различных возможных серых схем", - добавил вице-премьер.

https://1prime.ru/20241008/diztoplivo-852057515.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еаэс, александр новак, дизтопливо