Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ - 09.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241009/dvigatel-852073760.html
ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ
ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ - 09.10.2024, ПРАЙМ
ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ
ГИБДД намерена запретить установку двигателей, мощность которых на 25% превышает предусмотренные производителем показатели. Под ограничение может также попасть... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:44+0300
2024-10-09T10:46+0300
штрафы гибдд
гибдд
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/30/833713034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bcb88087ab557d388616d74acfe62891.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. ГИБДД намерена запретить установку двигателей, мощность которых на 25% превышает предусмотренные производителем показатели. Под ограничение может также попасть удлинение рамы авто, сообщает издание "Коммерсантъ".Документ также содержит инструкции о том, как правильно установить дополнительные места и невключенное производителем оборудование. Сообщается. что такое решение может стать особенно актуальным для водителей грузовых машин.Среди прочего, представители ГИБДД предлагают установить штраф в размере 500 рублей за неправомерную тонировку стекол авто. Свою инициативу в ведомстве объяснили рисками возникновения аварийных ситуаций на дороге.
https://1prime.ru/20241009/avto-852072849.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/30/833713034_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24d6720baa4d71497644aada4270151c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
штрафы гибдд, гибдд, авто
штрафы ГИБДД, ГИБДД, Авто
10:44 09.10.2024 (обновлено: 10:46 09.10.2024)
 
ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ

"Ъ": ГИБДД предложила запретить установку слишком мощных двигателей на машины

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. ГИБДД намерена запретить установку двигателей, мощность которых на 25% превышает предусмотренные производителем показатели. Под ограничение может также попасть удлинение рамы авто, сообщает издание "Коммерсантъ".
Документ также содержит инструкции о том, как правильно установить дополнительные места и невключенное производителем оборудование. Сообщается. что такое решение может стать особенно актуальным для водителей грузовых машин.
Среди прочего, представители ГИБДД предлагают установить штраф в размере 500 рублей за неправомерную тонировку стекол авто. Свою инициативу в ведомстве объяснили рисками возникновения аварийных ситуаций на дороге.
Замена шин на автомобиле в автосервисе - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
"Грозит ДТП". Эксперт объяснил, почему на авто надо менять сразу все шины
10:17
 
штрафы ГИБДДГИБДДАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала