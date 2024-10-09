https://1prime.ru/20241009/dvigatel-852073760.html

ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ

ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ - 09.10.2024, ПРАЙМ

ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ

ГИБДД намерена запретить установку двигателей, мощность которых на 25% превышает предусмотренные производителем показатели. Под ограничение может также попасть... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:44+0300

2024-10-09T10:44+0300

2024-10-09T10:46+0300

штрафы гибдд

гибдд

авто

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. ГИБДД намерена запретить установку двигателей, мощность которых на 25% превышает предусмотренные производителем показатели. Под ограничение может также попасть удлинение рамы авто, сообщает издание "Коммерсантъ".Документ также содержит инструкции о том, как правильно установить дополнительные места и невключенное производителем оборудование. Сообщается. что такое решение может стать особенно актуальным для водителей грузовых машин.Среди прочего, представители ГИБДД предлагают установить штраф в размере 500 рублей за неправомерную тонировку стекол авто. Свою инициативу в ведомстве объяснили рисками возникновения аварийных ситуаций на дороге.

https://1prime.ru/20241009/avto-852072849.html

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