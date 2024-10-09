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Стало известно, как пострадала экономика США при Байдене

Стало известно, как пострадала экономика США при Байдене - 09.10.2024, ПРАЙМ

Стало известно, как пострадала экономика США при Байдене

Доля США в мировой экономике при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T05:04+0300

2024-10-09T05:04+0300

2024-10-09T05:04+0300

экономика

сша

джо байден

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Доля США в мировой экономике при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда. Так, доля США в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, в 1990 году составляла 20,16%, а максимума достигла в 1999 году на уровне 21,01%. Тогда выпуск американской экономики составлял 9,6 триллиона долларов, а всего мира - 45,85 триллиона долларов. Затем удельный вес Штатов в мировой экономике стал сокращаться, при этом основное падение пришлось на 2006-2008 годы, когда каждый год показатель уменьшался на 0,6 процентного пункта. Во время второго срока Барака Обамы доля США в мировой экономике выросла в последний раз: в 2014 и 2015 годах она увеличилась совокупно на 0,31 процентного пункта, до 16,26%. Однако сохранить импульс не удалось, и в последний год президентства Обамы почти весь рост был растерян - доля опустилась до 16,04%. При Дональде Трампе США потеряли еще 0,7 процентного пункта. На второй год президентства Байдене доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам 2023 года составляла 14,82%. Согласно оценке МВФ, доля Штатов в мировой экономике по итогам текущего года снизится еще на 0,06 процентного пункта. В результате за весь президентский срок Байдена она опустится на 0,58 процентного пункта и составит 14,76%. Главным образом свою долю нарастил Китай - на 15 процентных пунктов, до 18,76%. А вот соседкой США по сокращению доли в мировой экономике стала Япония, которая за последние 33 года уменьшила ее на 4,33 процентного пункта.

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сша

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сша, джо байден