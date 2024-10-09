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Водителям рассказали о нестандартном способе применения фольги в автомобиле

Водителям рассказали о нестандартном способе применения фольги в автомобиле - 09.10.2024, ПРАЙМ

Водителям рассказали о нестандартном способе применения фольги в автомобиле

Когда температура опускается ниже нуля, использование фольги может помочь сохранить тепло внутри салона благодаря ее теплоотражающим свойствам, сообщает портал... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T09:56+0300

2024-10-09T09:56+0300

2024-10-09T09:56+0300

россия

авто

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Когда температура опускается ниже нуля, использование фольги может помочь сохранить тепло внутри салона благодаря ее теплоотражающим свойствам, сообщает портал 32CARS.RU.Фольга отражает тепло, что снижает теплопотери, что особенно важно для автомобилей, которые долгое время стоят на морозе или используются в суровых зимних условиях. Подкладывание фольги под коврики поможет минимизировать проникновение холода через пол автомобиля. Также можно использовать фольгу для утепления сидений, что сделает их более комфортными в холодную погоду.Кроме того, изоляция задней части автомобиля фольгой поможет сохранить тепло внутри и уменьшить утечку через багажник.Преимущества использования фольги для утепления автомобиля включают экономию времени на прогрев салона и снижение расхода топлива. Фольга доступна в хозяйственных магазинах и отличается легкостью в применении, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241008/avto-852047873.html

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россия, авто