https://1prime.ru/20241009/folga-852071873.html
Водителям рассказали о нестандартном способе применения фольги в автомобиле
Водителям рассказали о нестандартном способе применения фольги в автомобиле - 09.10.2024, ПРАЙМ
Водителям рассказали о нестандартном способе применения фольги в автомобиле
Когда температура опускается ниже нуля, использование фольги может помочь сохранить тепло внутри салона благодаря ее теплоотражающим свойствам, сообщает портал... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T09:56+0300
2024-10-09T09:56+0300
2024-10-09T09:56+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_a6120f013bb06e21a0979c5cae8c6344.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Когда температура опускается ниже нуля, использование фольги может помочь сохранить тепло внутри салона благодаря ее теплоотражающим свойствам, сообщает портал 32CARS.RU.Фольга отражает тепло, что снижает теплопотери, что особенно важно для автомобилей, которые долгое время стоят на морозе или используются в суровых зимних условиях. Подкладывание фольги под коврики поможет минимизировать проникновение холода через пол автомобиля. Также можно использовать фольгу для утепления сидений, что сделает их более комфортными в холодную погоду.Кроме того, изоляция задней части автомобиля фольгой поможет сохранить тепло внутри и уменьшить утечку через багажник.Преимущества использования фольги для утепления автомобиля включают экономию времени на прогрев салона и снижение расхода топлива. Фольга доступна в хозяйственных магазинах и отличается легкостью в применении, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241008/avto-852047873.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_6c5c6bf7f96368fecd5f3b040d0adc7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
Водителям рассказали о нестандартном способе применения фольги в автомобиле
32cars.ru: фольга в автомобиле поможет сэкономить топливо зимой
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ.
Когда температура опускается ниже нуля, использование фольги может помочь сохранить тепло внутри салона благодаря ее теплоотражающим свойствам, сообщает
портал 32CARS.RU.
Фольга отражает тепло, что снижает теплопотери, что особенно важно для автомобилей, которые долгое время стоят на морозе или используются в суровых зимних условиях. Подкладывание фольги под коврики поможет минимизировать проникновение холода через пол автомобиля. Также можно использовать фольгу для утепления сидений, что сделает их более комфортными в холодную погоду.
Кроме того, изоляция задней части автомобиля фольгой поможет сохранить тепло внутри и уменьшить утечку через багажник.
Преимущества использования фольги для утепления автомобиля включают экономию времени на прогрев салона и снижение расхода топлива. Фольга доступна в хозяйственных магазинах и отличается легкостью в применении, заключили в издании.
"Авито Авто" создал раздел для поиска новых автомобилей