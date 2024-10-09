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Инфляция в России на 7 октября составила 8,52 процента в годовом выражении

Инфляция в России на 7 октября составила 8,52 процента в годовом выражении - 09.10.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на 7 октября составила 8,52 процента в годовом выражении

Инфляция в России на 7 октября замедлилась до 8,52% в годовом выражении с 8,57% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T19:13+0300

2024-10-09T19:13+0300

2024-10-09T19:13+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 7 октября замедлилась до 8,52% в годовом выражении с 8,57% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По информации министерства, в сегменте продовольственных товаров рост цен на неделе 1 по 7 октября составил 0,14% против 0,13% неделей ранее (дефляция на плодоовощную продукцию ускорилась до 1,2%, на остальные продукты цены выросли на 0,2%). По оценке министерства, в сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,15% против 0,12% неделей ранее. "Возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (-0,25%), строительные материалы (-0,11%), а также одежду, обувь и бытовую химию. Темпы роста цен на медикаменты составили 0,72%. На бензин рост цен на уровне двух предыдущих недель (0,14%), на дизель темпы роста цен составили 0,08%", - указывают авторы обзора. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, цены замедлили рост до 0,13% с 0,45% на минувшей отчетной неделе на фоне замедления роста стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.

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