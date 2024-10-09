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"Пахнет жареным". Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции

"Пахнет жареным". Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Пахнет жареным". Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции

Киевскому режиму стоит готовиться к капитуляции, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T08:41+0300

2024-10-09T08:41+0300

2024-10-09T08:41+0300

спецоперация на украине

украина

россия

мирные переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – ПРАЙМ. Киевскому режиму стоит готовиться к капитуляции, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее американские СМИ писали, что Киев обсуждает возможность передачи части территорий под контроль России в обмен на право вступить в Североатлантический альянс."Зеленскому и его режиму пора обсуждать не сдачу территорий, а готовиться к полной сдаче - то есть капитуляции. Это более насущная для них тема", - подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости. Он также заявил, что подобные сообщения в западных СМИ нацелены на "прощупывание почвы" и выявление реакции Москвы на новые условия завершения конфликта. "Это всегда начинается, когда Запад чувствует, что пахнет жареным и проигрышем. Но естественно, потом опять обманут", - резюмировал Рогов.

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украина, россия, мирные переговоры