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"Хромая утка": в США испугались последствий политики Байдена

"Хромая утка": в США испугались последствий политики Байдена - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Хромая утка": в США испугались последствий политики Байдена

Действующий американский президент Джо Байден больше не контролирует государство и проводимую политику из-за своего состояния, считает американский экономист и... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T08:07+0300

2024-10-09T08:07+0300

2024-10-09T08:07+0300

политика

сша

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден больше не контролирует государство и проводимую политику из-за своего состояния, считает американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости."Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки", - объяснил он.Эксперт также отметил, что недееспособность Байдена сказывается на управлении государством, поскольку США оказались в состоянии "опасного перерыва". По словам Сакса, таким положением дел активно пользуются другие политические игроки.По мнению экономиста, Байден уже не успеет восстановить американскую экономику, поскольку для этого осталось слишком мало времени. Однако и новая администрация не может гарантировать быстрых успехов. Сакс призвал нового главу Белого дома пересмотреть подходы в формировании политического курса."Не похоже, чтобы в верхах США сейчас было много здравомыслящих", - резюмировал профессор.

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сша, джо байден, выборы в сша